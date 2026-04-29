Για τρία κακουργήματα η δίωξη στον 89χρονο πιστολέρο - «Αν ήθελα θα τους σκότωνα αλλά το έκανα για τον ντόρο γιατί δεν βρίσκω το δίκιο μου» είπε στους αστυνομικούς

«Ήθελα να κάνω ντόρο γιατί δεν βρίσκω το δίκιο μου. Σαματά. Δεν ήθελα να σκοτώσω. Αν ήθελα θα τους σκότωνα». Αυτά ανέφερε, μεταξύ άλλων, στους αστυνομικούς ο 89χρονος Παναγιώτης Κ. που χθες Τρίτη (28/4) έσπειρε τον τρόμο στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο και, τελικά, συνελήφθη μετά από ώρες στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο άνδρας εξήγησε πως έφυγε από το σπίτι του και έφθασε στον Κολωνό με ταξί το οποίο είχε κλείσει από την προηγούμενη ημέρα. Μαζί του είχε μια βαλίτσα με διαβατήριο, ταυτότητα κλπ.

«Είχα κανονίσει μετά τον ΕΦΚΑ να πάω με το ταξί στην Πάτρα. Αλλά ο ταξιτζής έφυγε. Έτσι πήγα και πήρα άλλο ταξί για να με πάει στην Λουκάρεως (Εφετείο). Βγαίνω από την Λουκάρεως, ήξερα από που να πάω για να αποφύγω τους ελέγχους. Μόλις βγήκα πήρα άλλο ταξί και του λέω πήγαινε με στα ΚΤΕΛ. Αρχικά σκέφτηκα να πάω Καλαμάτα και να μην φύγω καθόλου. Να πάω την επόμενη στο καφενείο και να πω να πάρουν την αστυνομία. Μετά ρώτησα τον ταξιτζή πόσα θέλει για να με πάει Πάτρα. Του έδωσα 250 ευρώ και με πήγε», περιέγραψε.

«Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν. Ήθελα να κάνω ντόρο γιατί δεν βρίσκω το δίκιο μου. Σαματά. Αν ήθελα θα τους σκότωνα», πρόσθεσε.

Η μεταγωγή του 89χρονου από την ΓΑΔΑ για τα δικαστήρια της Ευελπίδων:

Λίγο αργότερα έφτασε στον εισαγγελέα, με τον 89χρονο να χαιρετά τα δημοσιογραφικά συνεργεία μέσα από το αυτοκίνητο.

Επιπλέον, ο 89χρονος σημείωσε πως όταν έφθασε στην Πάτρα, σκέφτηκε να βγάλει εισιτήριο για Ιταλία ή για Γαλλία, προκειμένου να μεταβεί στο Στρασβούργο.

«Τι να πάω φυλακή στην Ελλάδα, τι να πάω στη Γαλλία. Και στο Στρασβούργο στον αέρα θα έριχνα, όχι εναντίον κάποιου. Μετά πήγα στο ξενοδοχείο γιατί δεν έβρισκα εισιτήριο για εκείνη την ημέρα και στη συνέχεια ήρθε η αστυνομία», κατέληξε.

Κατηγορείται για σειρά κακουργημάτων

Σε βάρος του 89χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας

Συγκεκριμένα σε βάρος του 89χρονου ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για:

- απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή,

- διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και

- διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

Ακόμη ο 84χρονος διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος για:

- κατ' εξακολούθηση παραμονή οπλοφορία όπλου για θύρα κατ' εξακολούθηση,

- παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων,

- παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρεπλικα,

- διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και

- απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

«Ήθελε μόνο να τους ταρακουνήσει»

Μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του 89χρονου, ο δικηγόρος του, Βασίλης Νούλεζας, υποστήριξε ότι ο πελάτης του «δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ούτε πρόθεση να τραυματίσει συνάνθρωπό του, αγωνιούσε για την υγεία τους και μάλιστα μου εξέφρασε τη λύπη του».

«Ήταν αγανακτισμένος, ήταν μια πράξη απόγνωσης και απελπισίας και απογοήτευσης ενός αγώνα που διήρκησε πάρα πολλά χρόνια και αφορούσε την απονομή σύνταξης, είχε προαναγγείλει ότι θα ενεργούσε έτσι. Μου είπε ότι ήταν υποτυπώδη τα μέτρα φύλαξης και το μοναδικό που ήθελε ήταν να τους ταρακουνήσει, να τους φοβίσει και κυρίως να τους στείλει ένα μήνυμα ότι πρέπει ο ΕΦΚΑ όταν πρόκειται κυρίως για απονομή σύνταξης να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερο σεβασμό έναν πολίτη όπως τον συγκεκριμένο που παίρνει σύνταξη από την Αμερική και τη Γερμανία και του είχαν φερθεί υποδειγματικά» πρόσθεσε ο δικηγόρος του υπερήλικα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 89χρονος «κατηγορεί τον ΕΦΚΑ ότι πλαστογράφησε την υπογραφή του στα βιβλιάρια ασθένειας και υγείας τα οποία εξαφάνισε, τα οποία εστάλησαν μέσω του αμερικανικού φορέα. Δεν θέλει να αναγνωριστεί ψυχικά και πνευματικά διαταραγμένος. Και το μόνο που έχει να πει είναι ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το καθεστώς και εκφράζει την αγανάκτηση και τη διαμαρτυρία του ότι δεν μπορούσε να βρει το δίκιο του, ούτε και στη δικαιοσύνη».

«Είναι ήρεμος φυσιολογικός κι έχει σώας τας φρένας. Θα πήγαινε Στρασβουργο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί γιατί κι εκεί η υπόθεση του δεν εκδικάστηκε, ουσιαστικά απορρίφθηκε. Και αυτό τον γέμισε απελπισία και έκανε αυτή την ακραία πραξη» κατέληξε ο δικηγόρος του 89χρονου.

