ΕΙΚΟΝΕΣ: Οι νέες πινακίδες στη Λευκωσία που αναγράφουν Οδούς είναι εδώ! Ξέρεις τι κρύβει ο δρόμος που μόλις διέσχισες στην εντός των τειχών πόλη;

Εσύ ξέρεις τι κρύβει ο δρόμος που μόλις διέσχισες; Ίσως και όχι! Έτσι κάποιος σκέφτηκε επιτέλους ότι οι πινακίδες δρόμων μπορούν να κάνουν κάτι περισσότερο από το να σε βοηθούν να μη χαθείς. Στην εντός των τειχών Λευκωσία, οι πρώτες νέες πινακίδες έχουν ήδη τοποθετηθεί και φέρνουν μαζί τους μια ιδέα που μοιάζει απλή αλλά έχει στόχο να αλλάξει τον τρόπου που μαθαίναμε ως τώρα την ίδια μας την πόλη.

Οι νέες πινακίδες

Πάνω στις νέες πινακίδες, δίπλα από το όνομα της οδού, υπάρχει πλέον ένας κωδικός QR. Τι προσφέρει αυτό; Τον σκανάρεις με το κινητό σου και ξαφνικά ο δρόμος αποκτά φωνή. Μαθαίνεις την ιστορία του, ποιοι άνθρωποι τον σημάδεψαν, τι υπήρχε εκεί πριν από σένα. Κάτι που μέχρι χθες απαιτούσε βιβλία, ξεναγούς ή απλώς τύχη, τώρα γίνεται με ένα πάτημα. Η πρωτοβουλία είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Δήμος Λευκωσίας και της Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λευκωσίας, με στόχο να γίνει η ιστορία της πόλης πιο προσβάσιμη στο κοινό. Τουρίστες αλλά και ντόπιοι μπορούν πλέον να περιηγηθούν όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και χρονικά, σε μια πόλη που κουβαλά αιώνες ιστορίας αλλά συχνά την αφήνει να περνά απαρατήρητη. Οι πρώτες πινακίδες δίνουν το στίγμα. Καθαρός σχεδιασμός, δίγλωσση γραφή και ένα QR που λειτουργεί σαν μικρή πύλη γνώσης. Δεν πρόκειται απλώς για μια αισθητική αναβάθμιση αλλά για μια προσπάθεια να αποκτήσει περιεχόμενο ο δημόσιος χώρος.

Το σχέδιο, όπως αρμοδίως μας αναφέρθηκε, δεν σταματά εδώ. Αναμένεται να τοποθετηθούν αρκετές ακόμη πινακίδες σε οδούς και σημεία ενδιαφέροντος εντός των τειχών, δημιουργώντας ένα άτυπο δίκτυο ψηφιακής ξενάγησης. Μια πόλη που μέχρι τώρα βασιζόταν στη μνήμη των λίγων, αρχίζει δειλά να τη μοιράζεται με τους πολλούς.

«Να μιλήσει η Λευκωσία στον κόσμο της»

«Θέλουμε η Λευκωσία να μιλά στον κόσμο της με τρόπο απλό και σύγχρονο», τόνισε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος. Μιλώντας στον «Π», ο κ. Προύντζος, εξήγησε πως η πρωτοβουλία που είναι σε συνεργασία με την ΕΤΑΠ, στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην καθημερινότητα και την ιστορική μνήμη της πρωτεύουσας, καθώς οι πινακίδες δεν λειτουργούν μόνο ως σημάνσεις δρόμων, αλλά ως σημεία επαφής με την ιστορία, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επισκέπτες να γνωρίσουν πρόσωπα και γεγονότα που διαμόρφωσαν τη Λευκωσία μέσα στον χρόνο. «Η αξιοποίηση της τεχνολογίας μάς επιτρέπει να ανοίξουμε αυτή τη γνώση σε όλους, χωρίς περιορισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος. Τέλος τόνισε, ότι το έργο, που αποτελεί συνεργασία με την ΕΤΑΠ, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αναζωογόνησης της εντός των τειχών πόλης, με έμφαση στην ανάδειξη της ταυτότητάς της και τη βελτίωση της εμπειρίας για κατοίκους και επισκέπτες. «Θέλουμε οι ίδιοι οι Λευκωσιάτες να επανασυνδεθούν με την πόλη τους». Ο κ. Προύντζος καταλήγοντας, υπέδειξε πως το βήμα αυτό, πέραν από του ότι θα φέριε κοντά στην ιστορία της πόλης, ξένους και ντόπιους, αποτελεί και αισθητική αναβάθμιση, πάντα σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα έργα που γίνονται στη Λευκωσία.