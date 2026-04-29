Δολοφονία Δημοσθένους: «Βήμα σημειωτόν» στη δίκη - Ξανά για απάντηση στο κατηγορητήριο τέλος Μαίου

Χωρίς ουσιαστική εξέλιξη συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους. Αν και ήταν ορισμένη η διαδικασία για απάντηση επί του κατηγορητηρίου, κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιήθηκε αφού εκκρεμούν ακόμα διάφορα ζητήματα που σχετίζονται κυρίως με την ολοκλήρωση της παράδοσης του μαρτυρικού υλικού.

Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για απάντηση πλέον στις 27 Μαίου, θεωρώντας ότι ο χρόνος που μεσολαβεί είναι αρκετός για να λυθούν τα διάφορα εκκρεμούντα ζητήματα. Κατά τη διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λεμεσού οι συνήγοροι των κατηγορουμένων ζήτησαν από την Κατηγορούσα Αρχή όπως τους παραθέσει λεπτομέρειες σχετικά με τα αδικήματα που αναγράφονται στο κατηγορητήριο για να μπορέσουν να απαντήσουν.

Μεταξύ άλλων σημείωσαν ότι αντιμετωπίζουν όλοι κοινές κατηγορίες, ζητώντας όπως αποσαφηνιστεί για τον καθένα ο ρόλος και η εμπλοκή. Επιπλέον, για άλλη μια δικάσιμο, έγινε μεγάλη συζήτηση για το μαρτυρικό υλικό της υπόθεσης.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται οι δικηγόροι των κατηγορουμένων δεν έχουν λάβει ακόμα το σύνολο του μαρτυρικού υλικού, ενώ μόλις πριν από μία βδομάδα παρέλαβαν δύο σκληρούς δίσκους με ογκωδέστατο μαρτυρικό υλικό το οποίο είναι σχεδόν αδύνατο να μελετηθεί.

Επί τούτο, ζήτησαν όπως του δοθεί μαζί κατάλογος ή κάποιο άλλο έγγραφο για τα αρχεία που περιλαμβάνονται για να μπορέσουν να το μελετήσουν και να επικεντρωθούν ο καθένας στα όσα αφορούν τον πελάτη τους. Ακόμα, ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης ανέφερε ότι συνομίλησε με τον επικεφαλής ανακριτή ο οποίος, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, του ανέφερε ότι εκκρεμεί ακόμα σημαντικό μέρος του μαρτυρικού υλικού.

Σχετικά με τους έξι κατηγορούμενους, αποφασίστηκε όπως και οι πέντες παραμείνουν υπό κράτηση ως υπόδικοι στις Κεντρικές Φυλακές, ενώ με τους ίδιους όρους θα παραμείνει ελεύθερος ο ένας. Υπήρξε ένσταση στο αίτημα περαιτέρω κράτησης ενός από τους κατηγορουμένους (28χρονος) και το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα.