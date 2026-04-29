Κομισιόν: Facebook και Instagram δεν προστατεύουν επαρκώς παιδιά κάτω των 13 ετών

Η Κομισιόν διαπίστωσε προκαταρκτικά ότι η πλατφόρμα Meta παραβιάζει τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), καθώς το Instagram και το Facebook δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να αποτρέψουν την πρόσβαση παιδιών κάτω των 13 ετών στις πλατφόρμες τους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, παρότι οι όροι χρήσης της Meta προβλέπουν ότι το ελάχιστο όριο ηλικίας για ασφαλή πρόσβαση στις δύο πλατφόρμες είναι τα 13 έτη, τα μέτρα επιβολής αυτών των περιορισμών κρίνονται ανεπαρκή. Όπως αναφέρεται, οι υφιστάμενοι μηχανισμοί δεν εμποδίζουν αποτελεσματικά την πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 13 ετών, ούτε εντοπίζουν και απομακρύνουν έγκαιρα λογαριασμούς που έχουν ήδη δημιουργηθεί από παιδιά μικρότερης ηλικίας.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι κατά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού, παιδιά κάτω των 13 ετών μπορούν να δηλώσουν ψευδή ημερομηνία γέννησης ώστε να εμφανίζονται μεγαλύτερα, χωρίς να υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί επαλήθευσης της ηλικίας τους.

Παράλληλα, η Κομισιόν αναφέρει ότι το εργαλείο της Meta για την αναφορά χρηστών κάτω των 13 ετών είναι δύσχρηστο και αναποτελεσματικό, καθώς απαιτεί έως και επτά βήματα μόνο για την πρόσβαση στη σχετική φόρμα αναφοράς, ενώ η διαδικασία δεν συμπληρώνεται αυτόματα με τα στοιχεία του χρήστη. Ακόμη και όταν γίνεται σχετική αναφορά, σύμφωνα με την Κομισιόν, συχνά δεν ακολουθείται επαρκής διαδικασία ελέγχου, επιτρέποντας στους ανήλικους χρήστες να συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες.

Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι η αξιολόγηση κινδύνου της Meta, χαρακτηρίζεται από την Κομισιόν ως ελλιπής, καθώς δεν αποτυπώνει επαρκώς τον κίνδυνο πρόσβασης παιδιών κάτω των 13 ετών στις δύο πλατφόρμες ούτε την πιθανή έκθεσή τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο ή εμπειρίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η Κομισιόν, περίπου το 10% έως 12% των παιδιών κάτω των 13 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούν το Instagram ή και το Facebook. Η Κομισιόν αναφέρει επίσης ότι η Meta φέρεται να μην έλαβε υπόψη διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι τα μικρότερα παιδιά είναι πιο ευάλωτα σε πιθανούς κινδύνους από τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι το Instagram και το Facebook θα πρέπει να τροποποιήσουν τη μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου τους, ώστε να εντοπίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τους κινδύνους που δημιουργούν οι υπηρεσίες τους στην ΕΕ, ενώ παράλληλα θα πρέπει να ενισχύσουν τα μέτρα πρόληψης, εντοπισμού και απομάκρυνσης χρηστών κάτω των 13 ετών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Χένα Βίρκουνεν, ανέφερε ότι, ενώ οι ίδιοι οι όροι της Meta προβλέπουν πως οι υπηρεσίες της δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 13 ετών, με τα προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν ότι οι πλατφόρμες κάνουν πολύ λίγα για να αποτρέψουν την πρόσβαση ανηλίκων. Όπως σημείωσε, ο DSA απαιτεί από τις πλατφόρμες να εφαρμόζουν στην πράξη τους δικούς τους κανόνες προστασίας χρηστών.

Η Meta έχει πλέον τη δυνατότητα να εξετάσει τα έγγραφα της υπόθεσης και να απαντήσει γραπτώς στα προκαταρκτικά πορίσματα της Κομισιόν, στο πλαίσιο του δικαιώματος υπεράσπισης. Παράλληλα, θα ζητηθεί και η γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Εάν τα προκαταρκτικά συμπεράσματα επιβεβαιωθούν, η Κομισιόν μπορεί να εκδώσει απόφαση μη συμμόρφωσης, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόστιμο έως και 6% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της Meta, ενώ μπορεί να επιβληθούν και περιοδικές χρηματικές κυρώσεις έως ότου υπάρξει συμμόρφωση.

Η υπόθεση εντάσσεται στις επίσημες διαδικασίες που ξεκίνησε η Κομισιόν κατά της Meta στις 16 Μαΐου 2024 στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και για άλλες πιθανές παραβιάσεις που σχετίζονται με την προστασία ανηλίκων και τον σχεδιασμό των ψηφιακών διεπαφών των δύο πλατφορμών.

Πηγή: ΚΥΠΕ