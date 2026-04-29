ΦΕΚ- Τμήμα Πάφου : Επαναπροσδιορίζοντας τους αρχαίους μύθους μέσα από τη σύγχρονη φωτογραφική ματιά.

Ανοιχτή πρόσκληση απευθύνουν η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου – Τμήμα Πάφου και το Πετρίδειο Ίδρυμα προς φωτογράφους από την Κύπρο και το εξωτερικό, καλώντας τους να συμμετάσχουν στο φιλόδοξο καλλιτεχνικό έργο «ΜΥΘΟγραφία», το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2026 στην Πάφο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Φωτογραφικής Εταιρτεία Κύπρου – Τμήμα Πάφου, η πρωτοβουλία αυτή επιχειρεί να αναδείξει τη δυναμική της φωτογραφίας ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία έργων που γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Μέσα από τη σύγχρονη φωτογραφική ματιά, οι συμμετέχοντες καλούνται να επαναπροσεγγίσουν την ιστορία, τον πολιτισμό και την αρχαιολογία, δημιουργώντας έναν δημιουργικό διάλογο με τη μυθολογία.

Η Κύπρος, με τη βαθιά της σύνδεση με την ελληνική μυθολογία και ιδιαίτερα με τη θεά Αφροδίτη, αποτελεί ιδανικό σημείο αναφοράς για το εγχείρημα.

Η Αφροδίτη, σύμφωνα με τον μύθο, αναδύθηκε από τα νερά της Πάφου, ενώ μορφές όπως ο Κινύρας και ο Πυγμαλίωνας συνδέουν τον τόπο με αφηγήσεις που διαμόρφωσαν την πολιτισμική του ταυτότητα. Κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης είναι ο «μύθος του Κινύρας και της Μύρρας (ή Σμύρνας)», μια από τις πιο σύνθετες και σκοτεινές ιστορίες της μυθολογίας. Ο μύθος αφηγείται την τιμωρία της Μύρρας από την Αφροδίτη, η οποία της εμφύσησε ένα καταστροφικό πάθος για τον πατέρα της. Η εξέλιξη της ιστορίας οδηγεί σε τραγικά γεγονότα, μεταμόρφωση και τελικά στη γέννηση του Άδωνης, συμβόλου ομορφιάς και αναγέννησης. Η αφήγηση αυτή λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης για τους δημιουργούς, καθώς ενσωματώνει έννοιες όπως η ύβρις, η επιθυμία, η ενοχή, η μεταμόρφωση και η αναγέννηση.

Οι διοργανωτές καλούν τους φωτογράφους να διερευνήσουν αυτές τις θεματικές μέσα από προσωπικές, συμβολικές ή σύγχρονες ερμηνείες, δίνοντας έμφαση στη σχέση του μύθου με τον τόπο και την πολιτισμική του διάσταση. Στόχος της δράσης είναι όχι μόνο η παραγωγή καλλιτεχνικού έργου, αλλά και η δημιουργία ενός ευρύτερου διαλόγου γύρω από τη μυθολογία και τη σύγχρονη τέχνη. Μέσα από τη συμμετοχή τους, οι φωτογράφοι θα έχουν την ευκαιρία να προβάλουν το έργο τους, να συνεργαστούν και να συμβάλουν ενεργά στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Η «ΜΥΘΟγραφία» φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό χώρο συνάντησης εικόνας και μύθου, όπου το αρχέτυπο αποκτά νέα μορφή μέσα από τον φακό της σύγχρονης δημιουργίας.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να προσεγγίσουν δημιουργικά τις θεματικές διαστάσεις του μύθου: Θεματικοί Άξονες 1. Το Απαγορευμένο Πάθος Ένα συναίσθημα που υπερβαίνει τα όρια και συγκρούεται με τον νόμο. Λέξεις–κλειδιά: πάθος, απαγορευμένο, ένταση, μυστικότητα 2. Ταυτότητα και Διάλυση του Εγώ Η Μύρρα μεταμφιέζεται και χάνει την αίσθηση του εαυτού της. Λέξεις–κλειδιά: μεταμφίεση, διπλή ταυτότητα, διάλυση προσωπικότητας 3. Σώμα και Φύση – Η Μεταμόρφωση Η μετάβαση από ανθρώπινη μορφή σε δέντρο. Λέξεις–κλειδιά: φύση, ρίζες, σώμα, μεταμόρφωση 4. Ενοχή και Σιωπή Το ανείπωτο μυστικό και το βάρος της απόκρυψης. Λέξεις–κλειδιά: σιωπή, απόκρυψη, φόβος, μυστικό 5. Ο Πατέρας ως Νόμος Εξουσία, πατριαρχία και τιμωρία. Λέξεις–κλειδιά: εξουσία, πατριαρχία, νόμος, σύγκρουση 6. Γέννηση μέσα από την Καταστροφή Από τη διάλυση προκύπτει η ζωή — η γέννηση του Άδωνη. Λέξεις–κλειδιά: αναγέννηση, κύκλος ζωής, ελπίδα Όπως αναφέρεται η ερμηνεία του μύθου μπορεί να είναι άμεση, συμβολική ή σύγχρονη. Οι δημιουργοί ενθαρρύνονται να προσεγγίσουν το θέμα μέσα από προσωπική οπτική και εικαστική ελευθερία.

Οι φωτογράφοι μπορούν να συμμετάσχουν με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: Α. Σειρά Φωτογραφιών Υποβολή 6–10 φωτογραφιών Συνοδεία τίτλου και σύντομου καλλιτεχνικού σκεπτικού Επιλογή 8–12 σειρών Β. Ανεξάρτητες Φωτογραφίες Υποβολή 1–5 φωτογραφιών Κάθε φωτογραφία με τίτλο Προαιρετικό κείμενο έως 30 λέξεις Επιλογή έως 2 φωτογραφιών ανά δημιουργό Συνολικά 20–30 φωτογραφίες Τελικά Προϊόντα & Προβολή Έκθεση φωτογραφίας στην Πάφο (με πιθανή μεταφορά και σε άλλες πόλεις) Κατάλογος έκθεσης Ημερολόγιο 2027 (με έργα από την κατηγορία Β) Μικρού μήκους ταινία από τη διαδικασία του έργου Προβολή σε ΜΜΕ, κοινωνικά δίκτυα και σχετικές πλατφόρμες Επιμέλεια Η επιλογή των έργων και η επιμέλεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν από τον φωτογράφο Παύλο Βρυωνίδη. Όροι Συμμετοχής Κάθε φωτογράφος μπορεί να συμμετάσχει με μία σειρά στην κατηγορία Α και έως 5 φωτογραφίες στην κατηγορία Β Υποβολές μέσω email: mythographia.cps@gmail.com

Ονομασία αρχείων: Σειρές: Ονοματεπώνυμο_Α01, Α02 κ.ο.κ. Μεμονωμένες: Ονοματεπώνυμο_Β01, Β02 κ.ο.κ. Διαστάσεις: 1200–1600px (μεγάλη πλευρά), 72dpi Οι επιλεγμένες φωτογραφίες θα ζητηθούν σε υψηλή ανάλυση Η συμμετοχή είναι δωρεάν Κόστος συμμετοχής στην έκθεση (μόνο για επιλεγέντες): Σειρές: €60 Μεμονωμένες: €20 (μία), +€10 για δεύτερη Ευθύνη για δικαιώματα εικόνων φέρει αποκλειστικά ο φωτογράφος Η ΦΕΚ διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των επιλεγμένων έργων για προώθηση με αναφορά δημιουργού Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 20 Αυγούστου 2026 Έκθεση: 27 Νοεμβρίου – 6 Δεκεμβρίου 2026, Πάφος