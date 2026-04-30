Άρωμα Κύπρου στις Βρυξέλλες με πρωταγωνιστή τοπικές μπίρες

Στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με επιτυχία η εκδήλωση «Taste of Cyprus», που διοργάνωσαν η Ένωση Ζυθοποιών Ευρώπης και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ζυθοποιών, σε συνεργασία με τον ευρωβουλευτή Μιχάλη Χατζηπαντέλα, με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την χώρα μας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους γύρω στους 200 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών της ΕΕ Κώστας Καδής, η Cristiana Tzika από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, εκπρόσωποι θεσμικών οργάνων και κρατών-μελών, στελέχη της βιομηχανίας, καθώς και Κύπριοι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις Βρυξέλλες.

Η πρωτοβουλία ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ρόλο του τομέα της μπίρας ως μέσο διαλόγου, σύνδεσης και ανταλλαγής ιδεών. Όπως επισημάνθηκε, η μπίρα αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα προϊόν: λειτουργεί ως καταλύτης κοινωνικής συνοχής, ενισχύει την οικονομία και δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών εθνικοτήτων.

Εκ μέρους του Συνδέσμου Ζυθοποιών Κύπρου, στις ομιλίες τους ο κ. Χαράλαμπος Παναγιώτου Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΕΟ και ο κ. Παύλος Φωτιάδης Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης παρουσίασαν τα προϊόντα τους, δίνοντας έμφαση στη μεσογειακή τους ταυτότητα, την ποιότητα παραγωγής και τη δυνατότητά τους να ανταγωνίζονται επάξια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, υπογράμμισαν τη συμβολή του κλάδου στην κυπριακή οικονομία και την απασχόληση, καθώς και τη δέσμευσή τους στη βιωσιμότητα και την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών.