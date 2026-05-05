10 (σημαντικοί) λόγοι που θα σε πείσουν να σταματήσεις να πετάς τις μπαταρίες στα σκουπίδια

Οι μπαταρίες μπορεί να είναι μικρές, αλλά οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον είναι τεράστιες όταν δεν ανακυκλώνονται σωστά. Οι οικιακές μπαταρίες περιέχουν βλαβερά για το περιβάλλον μέταλλα, και η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους σε χώρους υγειονομικής ταφής ή απευθείας στη φύση οδηγεί σε ρύπανση του εδάφους και των υδάτων, επηρεάζοντας σοβαρά τη γεωργία αλλά και την υγεία ανθρώπων και ζώων. Η σωστή ανακύκλωση αποτελεί κρίσιμο βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος και την προαγωγή μιας βιώσιμης κοινωνίας. Και παρότι όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε τα πιο πάνω δεδομένα, υπάρχουν πολλοί που αρνούνται να αλλάξουν την κακή τους συνήθεια, να πετάνε τις μπαταρίες στα σκουπίδια, αντί να τις ανακυκλώνουν. Εάν ανήκεις σε αυτή την κατηγορία ή εάν γνωρίζεις άτομα που το «παίζουν» δύσκολοι, δείξε τους το πιο κάτω κείμενο και πού ξέρεις, ίσως και να αντιληφθούν σε τι κακό συμβάλλουν.

1. Τοξικά συστατικά που μολύνουν το περιβάλλον

Οι μπαταρίες περιέχουν βαρέα μέταλλα, όχι Iron Maiden, Metallica ή Megadeth αλλά μόλυβδο, κάδμιο και υδράργυρο. Όταν πετάγονται στα σκουπίδια, καταλήγουν στις χωματερές, όπου οι τοξικές αυτές ουσίες διαρρέουν στο έδαφος και το νερό. Και σε αντίθεση με τους Maiden, αυτά τα μέταλλα σου κάνουν κακό!

Ρυπαίνουν το πόσιμο νερό

Οι χημικές ουσίες από τις μπαταρίες μπορούν να εισχωρήσουν στον υδροφόρο ορίζοντα, μολύνοντας το νερό που πίνουμε. Αυτό σημαίνει ότι, άθελά σου, μπορεί να γευτείς τις συνέπειες της αμέλειας. Δηλαδή κυριολεκτικά να τον πιείς!

3. Επηρεάζουν την τροφική αλυσίδα

Όταν τα βαρέα μέταλλα εισχωρούν στο έδαφος, απορροφώνται από φυτά και περνούν μέσω της τροφικής αλυσίδας στα ζώα και τελικά σε εμάς. Δηλαδή η απερισκεψία μας να πετάμε όπου να’ ναι τις μπαταρίες επιστρέφει σε μας. Αυτό είναι κακό κάρμα παιδιά!

4. Δημιουργούν επικίνδυνα αέρια

Σε πολλές περιπτώσεις, οι μπαταρίες καταλήγουν να καίγονται σε σκουπιδότοπους, εκπέμποντας τοξικά αέρια στην ατμόσφαιρα. Αυτά τα αέρια όχι μόνο επιβαρύνουν την υγεία μας αλλά και εντείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Και πίστεψέ μας, δεν θέλεις την Greta Thunberg στο κατόπι σου!

5. Καταστρέφουν ηλεκτρονικές συσκευές

Αν αφήσεις παλιές μπαταρίες ξεχασμένες σε ένα τηλεχειριστήριο, ένα παιχνίδι ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, αργά ή γρήγορα θα λιώσουν, θα οξειδωθούν και θα κολλήσουν πάνω στις επαφές. Μετά, ούτε καθαρίζεται εύκολα ούτε σώζεται η συσκευή!

6. Μπορούν να προκαλέσουν φωτιά

Οι παλιές μπαταρίες, ειδικά οι λιθίου, μπορούν να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν ανάφλεξη στον κάδο απορριμμάτων, στο απορριμματοφόρο ή τον σκυβαλότοπο. Δεν είναι αστείο, το ζήτημα είναι φλέγον. Στην κυριολεξία!

7. Εξοικονομούνται πολύτιμοι πόροι

Οι μπαταρίες περιέχουν μέταλλα όπως νικέλιο, κοβάλτιο και ψευδάργυρο, τα οποία είναι σπάνια και πολύτιμα. Η ανακύκλωσή τους επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση αυτών των υλικών, μειώνοντας την ανάγκη εξόρυξης νέων πόρων. Αυτό δεν συμβάλλει μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στη μείωση του κόστους παραγωγής νέων μπαταριών, κάτι που τελικά ωφελεί και τους καταναλωτές.

8. Βοηθάς στη μείωση των απορριμμάτων

Οι χωματερές γεμίζουν με σκουπίδια που θα μπορούσαν να είχαν ανακυκλωθεί. Οι μπαταρίες καταλαμβάνουν χώρο και συμβάλλουν στη ρύπανση. Κάνοντας την απλή κίνηση της ανακύκλωσης, μειώνεις τον όγκο των απορριμμάτων και συμβάλλεις στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων.

9. Είναι απίστευτα εύκολο να τις ανακυκλώσεις

Με περισσότερους από 6.000 εγκατεστημένους κάδους σε σούπερ μάρκετ, σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και καταστήματα ηλεκτρονικών και τη δυνατότητα να βρεις τον κοντινότερο κάδο με τη δωρεάν εφαρμογή για κινητά RECYCLING CY ή μέσω της ιστοσελίδας της ΑΦΗΣ (www.afiscyprus.com.cy) δεν έχεις καμία δικαιολογία!

10. Είναι μια απλή κίνηση που κάνει τεράστια διαφορά

Σκέψου το: εάν όλοι ανακυκλώναμε τις μπαταρίες μας, θα αποφεύγαμε τόνους τοξικών αποβλήτων κάθε χρόνο. Η φύση (και οι μελλοντικές γενιές) θα σε ευγνωμονούν. Το ίδιο και η Greta!

Η ανακύκλωση μπαταριών είναι κάτι απλό, αλλά με τεράστια οφέλη για το περιβάλλον και την υγεία μας. Την επόμενη φορά που θα αδειάσει μια μπαταρία, μην τη ρίξεις στα σκουπίδια – βρες τον πλησιέστερο κάδο ανακύκλωσης και κάνε τη σωστή επιλογή!

Λίγα λόγια για την Α.Φ.Η.Σ Κύπρος

Η Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος ιδρύθηκε το 2007 με στόχο την προώθηση και διαχείριση της ανακύκλωσης οικιακών μπαταριών ξηρού τύπου έως 2 κιλά. Από τότε, έχει διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην περιβαλλοντική διαχείριση στο νησί, με έμφαση στη μείωση της ρύπανσης και την ανάκτηση πολύτιμων υλικών.

Ο Οργανισμός λειτουργεί σε όλο το νησί μέσω ενός δικτύου που περιλαμβάνει πάνω από 6000 κάδους συλλογής και έχει ανακυκλώσει συνολικά πάνω από 935 τόνους μπαταριών από την ίδρυσή της. Η ανακύκλωση μπαταριών δεν είναι απλώς μια περιβαλλοντική ανάγκη, αλλά και ένα παράδειγμα συνεργασίας και υπευθυνότητας που αποφέρει οφέλη για τις επόμενες γενιές.