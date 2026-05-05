Η XM εκπροσωπεί την Κύπρο στο Great Place To Work For All Summit

Στο Great Place To Work® For All Summit ™ στο Las Vegas, το κορυφαίο συνέδριο που φέρνει κοντά ηγέτες του επιχειρείν με στόχο την ανάδειξη της εργασιακής κουλτούρας ως καταλύτη επιχειρηματικής απόδοσης, έδωσε το παρών ο Όμιλος Εταιρειών ΧΜ. Την XM εκπροσώπησε η Δρ. Σταύρη Μόρτη, co-CEO του Ομίλου, ανάμεσα σε στελέχη από μεγάλους διεθνείς ομίλους, όπως Delta Air Lines, Hilton, Accenture and Synchrony, μεταξύ άλλων. Η Δρ. Σταύρη Μόρτη συμμετείχε σε fireside chat, συζητώντας το προσωπικό της ταξίδι ως γυναίκα στον κλάδο του FinTech, την ηγεσία σε έναν κόσμο διαρκούς αλλαγής, την επιτυχημένη πορεία της XM, καθώς και βασικά συμπεράσματα και πρακτικά διδάγματα από τη συνεργασία με το Great Place To Work®.

Το Great Place To Work® For All Summit™ αποτελεί το κορυφαίο σημείο συνάντησης επιχειρηματιών, CEOs και ηγετικών στελεχών από όλο τον κόσμο, οι οποίοι συναντιούνται με κοινό στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικής απόδοσης, αξιοποιώντας τη δύναμη της εταιρικής κουλτούρας. Μέσα από την ανταλλαγή στρατηγικών υψηλής απόδοσης και τη δικτύωση με περισσότερους από 2.000 επαγγελματίες, το Summit διαμορφώνει ένα δυναμικό οικοσύστημα ιδεών, γνώσης και έμπνευσης.

Η συμμετοχή στο Great Place To Work® For All Summit™ είναι η απόδειξη πως μια εταιρεία ενισχύει την αφοσίωση και την ικανοποίηση των υπαλλήλων της, επιδεικνύει καινοτομία και δυναμική ανάπτυξη και επιφέρει μακροπρόθεσμη αλλαγή, τόσο στον χώρο της, όσο και στη ζωή των υπαλλήλων της. Δεν θα μπορούσε, λοιπόν, να λείπει η ΧΜ, καθώς η παγκόσμια υπερδύναμη του FinTech έχει διακριθεί επανειλημμένως για το εργασιακό της περιβάλλον στα Best Workplaces™ Κύπρου και Ελλάδας, κατακτώντας την πρώτη θέση ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Σε ένα πλαίσιο όπου η καινοτομία, η διαρκής εξέλιξη, η έμφαση στην εργασιακή και συμπεριληπτική κουλτούρα μέσω της ουσιαστικής συνεργασίας και της ισότητας, έχουν τον πρώτο ρόλο, η ΧΜ συμβαδίζει πλήρως με τους τρεις βασικούς πυλώνες του For All Summit™: Innovate, Connect, Lead.

«Είναι πραγματική τιμή να εκπροσωπούμε την Κύπρο σε ένα διεθνές φόρουμ διαλόγου γύρω από την ηγεσία και τον ρόλο της εταιρικής κουλτούρας. Πιστεύουμε βαθιά ότι οι οργανισμοί που επενδύουν ουσιαστικά στους ανθρώπους τους είναι εκείνοι που διαμορφώνουν το μέλλον: πιο βιώσιμο, πιο καινοτόμο και πιο ανθεκτικό. Αυτή η φιλοσοφία καθοδηγεί κάθε μας απόφαση και βρίσκεται στον πυρήνα της πορείας και της ανάπτυξης της XM», δήλωσε η Δρ. Σταύρη Μόρτη, co CEO της XM.