Σημαντικό βήμα για τους ναυτικούς η υπογραφή της «Διακήρυξης της Λευκωσίας

Σημαντικό βήμα για τους ναυτικούς και τη ναυτιλιακή πολιτική με επίκεντρο τον άνθρωπο αποτελεί η υπογραφή της «Διακήρυξης της Λευκωσίας», σύμφωνα με την ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ, η οποία σε ανακοίνωσή της εκφράζει την ικανοποίησή της.

Η εν λόγω Διακήρυξη, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «συνιστά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που στοχεύει στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των ναυτικών, καθώς και στην προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στη ναυτιλιακή βιομηχανία, μέσα από επτά βασικούς θεματικούς άξονες».

Η ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ χαιρετίζει ακόμα την ανάδειξη των θεμάτων που αφορούν τους ναυτικούς από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Μέσα από τη 'Διακήρυξη της Λευκωσίας', η Κύπρος αποδεικνύει έμπρακτα ότι οι εργαζόμενοι στη θάλασσα αποτελούν προτεραιότητα και το σημαντικότερο κεφάλαιο του ναυτιλιακού τομέα», προστίθεται.

Η Διακήρυξη «αναδεικνύει έναν ευρωπαϊκό ναυτιλιακό τομέα που παραμένει ανταγωνιστικός και ταυτόχρονα κοινωνικά υπεύθυνος, θέτοντας στο επίκεντρο τον ανθρώπινο παράγοντα» αναφέρεται στην ανακοίνωση και προστίθεται ότι ο εκσυγχρονισμός της ναυτικής εκπαίδευσης, η ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών, η ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και η διασφάλιση ενός ασφαλούς και κατάλληλα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν βασικές πρόνοιες που επιβεβαιώνουν την ανθρωποκεντρική προσέγγιση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, την οποία στηρίζουμε πλήρως.

Εκφράζεται ακόμα η ετοιμότητα της Ομοσπονδίας Μεταφορών της ΣΕΚ να συνεχιστεί η συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, καθώς και με τη Διεθνή Ομοσπονδία Μεταφορών (ITF), «με στόχο τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ναυτικών, της αντιμετώπισης της έλλειψης ναυτικού εργατικού δυναμικού και της περαιτέρω ενίσχυση της κυπριακής σημαίας».

Η ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ, καταληκτικά απευθύνει τα συγχαρητήριά της στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας για την ουσιαστική του συμβολή κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την επιτυχή κατάληξη στην υπογραφή της «Διακήρυξης της Λευκωσίας», η οποία θα αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ναυτιλιακό κλάδο σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένων απαιτήσεων λόγω της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, όπως αναφέρει.

Πηγή: ΚΥΠΕ