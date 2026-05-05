Η BAT στο Delphi Economic Forum: Τεχνολογία και νομοθεσία στο επίκεντρο για την προστασία των ανηλίκων

Τη σημασία της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, σε συνδυασμό με στοχευμένες νομοθετικές παρεμβάσεις για την προστασία των ανηλίκων από τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης, ανέδειξε η BAT κατά τη συμμετοχή της στο Delphi Economic Forum 2026.

Στο πλαίσιο του Φόρουμ, ο κ. Thibault De Lary De Latour, Head of External Engagement Americas & Europe της BAT, συμμετείχε σε πάνελ συζήτησης με θέμα «From Policy to Practice: AI, Technology and Minors’ Protection», μαζί με την κα Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της Ελλάδας, τον κ. Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την κα Κωνσταντίνα Δημογλίδου, Εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, την κα Φωτεινή Κουλούρη, Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής στο Υπουργείο Υγείας, καθώς και τον κ. Χρύση Παντελίδη, Βουλευτή Λευκωσίας. Τη συζήτηση συντόνισε η κα Μαρία Νικόλτσιου, δημοσιογράφος του Alpha TV.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την ευθύνη της βιομηχανίας και τον ρόλο των νέων τεχνολογιών, ο κ. Thibault De Lary De Latour ξεκαθάρισε ότι η προστασία των ανηλίκων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και όχι απλώς ζήτημα κανονιστικής συμμόρφωσης. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Για τη BAT, τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες και ποτέ σε ανηλίκους. Η αποτροπή της πρόσβασης δεν αποτελεί απλώς ζήτημα κανονιστικής συμμόρφωσης, αλλά είναι απολύτως απαραίτητη για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στη στρατηγική μείωσης της βλάβης. Προς αυτή την κατεύθυνση, επενδύουμε στρατηγικά και εισάγουμε σταδιακά προηγμένες τεχνολογίες επαλήθευσης ηλικίας».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εμπειρία της Κύπρου, με τον κ. Παντελίδη να επισημαίνει την ανάγκη αξιοποίησης των διαθέσιμων μέσων, σημειώνοντας ότι «η τεχνολογία και το ΑΙ θα πρέπει να κλείσουν την πρόσβαση σε μια σειρά από κινδύνους». Ο κ. Παντελίδης, ο οποίος πρόσφατα κατέθεσε πρόταση νόμου που έχει πλέον ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε νόμο, η οποία ρυθμίζει τα σακουλάκια νικοτίνης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην ευθύνη των ενήλικων, των εταιρειών και των οργανισμών για την προστασία των ανηλίκων, και την ανάγκη οι νομοθέτες και η πολιτεία να φροντίσουν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να ελέγξει ότι οι δρώντες τηρούν την ευθύνη τους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Kids Wallet που ξεκίνησε πρόσφατα να εφαρμόζεται στην Ελλάδα.

Στην Κύπρο, οι πιο πάνω εξελίξεις αναδεικνύουν την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση στην προστασία των ανηλίκων, η οποία συνδυάζει την τεχνολογία, την εκπαίδευση και την αποτελεσματική ρύθμιση. Η πρόσβαση ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης αποτελεί μια κρίσιμη πρόκληση, η οποία απαιτεί συντονισμένη και διαρκώς ενισχυόμενη δράση της Πολιτείας, των αρμόδιων Αρχών, των σημείων λιανικής πώλησης και των γονέων. Στο πλαίσιο αυτό, οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις, όπως η ρύθμιση για τα σακουλάκια νικοτίνης, εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια διαμόρφωσης ενός πιο συνεκτικού και αποτελεσματικού πλαισίου προστασίας των ανηλίκων. Παράλληλα, η Κύπρος συμμετέχει ενεργά στον ευρωπαϊκό διάλογο για την ανάπτυξη αξιόπιστων εργαλείων επιβεβαίωσης ηλικίας, ενισχύοντας τη μετάβαση από τη νομοθετική πρόβλεψη στην πρακτική εφαρμογή. Η αποτελεσματική προστασία των ανηλίκων προϋποθέτει όχι μόνο σαφές νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και λειτουργικά εργαλεία ελέγχου και εφαρμογής στην καθημερινότητα της αγοράς.

Για την BAT, η αποτροπή της πρόσβασης ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης αποτελεί βασική προϋπόθεση υπεύθυνης λειτουργίας της αγοράς. Στο πλαίσιο του σκοπού της να δημιουργήσει ένα Καλύτερο Αύριο (A Better Tomorrow), ο Όμιλος της ΒΑΤ υποστηρίζει την αυστηρή εφαρμογή της απαγόρευσης πώλησης σε άτομα κάτω των 18 ετών, καθώς και την αξιοποίηση τεχνολογικών λύσεων που μπορούν να ενισχύσουν την επαλήθευση ηλικίας και να στηρίξουν τους λιανοπωλητές στην καθημερινή εφαρμογή του νόμου.