Από το «αόρατο» κόστος στα απτά κέρδη: Το Pilot 5 του O-CEI Horizon σε συνέργεια της Embio Diagnostics και της Χαραλαμπίδης Κρίστης, αλλάζει τους όρους της γαλακτοκομικής παραγωγής στην Κύπρο

Το έργο Pilot 5 του O-CEI Horizon εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή προσπάθεια για πιο βιώσιμα και ενεργειακά αποδοτικά μοντέλα παραγωγής και στην κυπριακή του εφαρμογή επικεντρώνεται στη γαλακτοκομική παραγωγή, με στόχο να καταγράψει, να αναλύσει και τελικά να μειώσει το περιβαλλοντικό και ενεργειακό της αποτύπωμα.

Η σημασία του Pilot 5 είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς για πρώτη φορά επιχειρείται συστηματική καταγραφή στοιχείων που μέχρι σήμερα δεν παρακολουθούνταν με τέτοια ακρίβεια σε καθημερινή βάση. Η ενεργειακή κατανάλωση, οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, οι συνθήκες στο περιβάλλον των ζώων και η συνολική αποδοτικότητα της μονάδας μετατρέπονται πλέον σε πραγματικά δεδομένα, πάνω στα οποία μπορούν να βασιστούν στοχευμένες αποφάσεις.

Αυτό ακριβώς είναι που κάνει τα πρώτα αποτελέσματα τόσο εντυπωσιακά. Μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες, το έργο δεν περιορίστηκε στην απλή καταγραφή μιας κατάστασης, αλλά κατέδειξε ότι η έξυπνη διαχείριση πόρων μπορεί να οδηγήσει άμεσα σε ουσιαστικά οφέλη.

Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα, οι παρεμβάσεις που εφαρμόζονται μπορούν να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση έως και 30 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, προσφέροντας ουσιαστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγής. Παράλληλα, καταγράφηκε εξοικονόμηση 6.000 κιλοβατωρών, γεγονός που δείχνει ότι η καλύτερη ενεργειακή διαχείριση και η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών μπορούν να περιορίσουν αισθητά το λειτουργικό κόστος.

Το όφελος αποτυπώνεται και σε οικονομικό επίπεδο, καθώς τα πρώτα στοιχεία δείχνουν εξοικονόμηση 2 ευρώ την ημέρα ανά αγελάδα, ενώ καταγράφεται και βελτίωση στην απόδοση κατά 2,5 λίτρα ανά αγελάδα, ανά ημέρα. Την ίδια ώρα, το έργο συμβάλλει και στη βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν οι αγελάδες, ενισχύοντας ένα πιο σύγχρονο και υπεύθυνο μοντέλο παραγωγής.

Το βασικό μήνυμα που αναδεικνύεται από το Pilot 5 του O-CEI Horizon είναι ξεκάθαρο: όταν οι πόροι αξιοποιούνται σωστά και οι αποφάσεις στηρίζονται σε αξιόπιστα δεδομένα, η καινοτομία μετατρέπεται σε πραγματικό αποτέλεσμα. Σε μια περίοδο όπου η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί ουσία και όχι θεωρία, το έργο αποδεικνύει ότι η έξυπνη διαχείριση πόρων μπορεί να φέρει μετρήσιμο περιβαλλοντικό, ενεργειακό και παραγωγικό όφελος, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πιο αποδοτικό και βιώσιμο μέλλον.