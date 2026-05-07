Καμία ένσταση στην εκλογική περιφέρεια Πάφου

Καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε μέχρι τις 12:30 σήμερα που ήταν η προθεσμία για την υποβολή σύμφωνα με την την Ευφροσύνη Γεωργίου, Έφορο Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Εκλογικής Περιφέρειας Πάφου .

Όπως εξήγησε η κ. Γεωργίου ένσταση κατά υποψηφιότητας, μπορούσε να υποβληθεί από οποιονδήποτε εκλογέα, εντός 24 ωρών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων, δηλαδή από τις 12:30 μ.μ.χτες μέχρι και τις 12:30 μ.μ. της Πέμπτης σήμερα 7 Μαΐου 2026, αναφέροντας συγκεκριμένα τους λόγους στους οποίους βασίζεται.

Όσες ενστάσεις υποβάλλονται, πρόσθεσε εξετάζονται το ταχύτερο δυνατόν, ώστε οι υποψηφιότητες να οριστικοποιηθούν και να μπορέσουν να προχωρήσουν οι εργασίες της εκτύπωσης του ψηφοδελτίου.

Ωστόσο στην εκλογική περιφέρεια Πάφου δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. Υπενθυμίζεται πως συνολικά 67 υποψηφιότητες υποβλήθηκαν χτες , Τετάρτη από 16 κομματικούς συνδυασμούς και 2 μεμονωμένους ανεξάρτητους υποψηφίους στην εκλογική περιφέρεια Πάφου, σύμφωνα με την Ευφροσύνη Γεωργίου, Έφορο Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Εκλογικής Περιφέρειας Πάφου, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών που θα διεξαχθούν στις 24 Μαΐου 2026.

Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι στην επαρχία Πάφου ανέρχονται σε 47.384. Σε ό,τι αφορά τους νέους ψηφοφόρους, κατά την τελευταία τριμηνιαία αναθεώρηση του εκλογικού καταλόγου πριν τις βουλευτικές εκλογές, δηλαδή μεταξύ 03.01.2026 με 02.04.2026, υποβλήθηκαν 1.019 αιτήσεις για νέες εγγραφές στον εκλογικό κατάλογο. Αναφορικά με τα εκλογικά κέντρα, ότι η εκλογική περιφέρεια Πάφου διαθέτει 135 εκλογικά κέντρα.