Αφθώδης: «Κλείδωσαν» αποζημιώσεις ύψους €35,6 εκατ. – Έκκληση από αγροτικές οργανώσεις για ματαίωση «αχρείαστων κινητοποιήσεων»

Σε σειρά μέτρων αποζημίωσης προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους από τον αφθώδη πυρετό, με κύριο στόχο την επαναδραστηριοποίησή τους, κατέληξε η Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπής για τον αφθώδη πυρετό υπό την υπουργό Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου. Υπουργείο και αγροτικές οργανώσεις συμφώνησαν αυξημένες αποζημιώσεις έως €420 ανά αιγοπρόβατο και €2.500 ανά βοοειδές. Επίσης αποφασίστηκαν η κάλυψη απώλειας εισοδήματος, μέτρα στήριξης και σχέδιο επαναδραστηριοποίησης συνολικού ύψους €35,6 εκατ.

«Τα μέτρα που ανακοινώσαμε αποτελούν προϊόν στενής και ουσιαστικής συνεργασίας με τις αγροτικές οργανώσεις και τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων. Είναι δικές τους εισηγήσεις, τεκμηριωμένες, στοχευμένες και αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου. Γι’ αυτό και υιοθετήθηκαν», τόνισε σε δηλώσεις της μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης η κα Παναγιώτου.

Θέλοντας να ευχαριστήσει όλα τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη σοβαρή και εποικοδομητική στάση τους, η υπουργός θέλησε να στείλει το μήνυμα ότι «ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων».

Έκκληση των αγροτικών οργανώσεων για ματαίωση «αχρείαστων κινητοποίησεων»

Εκ μέρους όλων των αγροτικών οργανώσεων, ο επίτιμος πρόεδρος της ΠΕΚ, Μιχάλης Λύτρας κάλεσε την ομάδα κτηνοτρόφων να μην προχωρήσει «σε οποιεσδήποτε κινητοποιήσεις αχρείαστες, αφενός μεν για να μην ταλαιπωρούνται, αφετέρου να μη μεταδίδουμε τον ιό από τις μολυσμένες περιοχές στις αμόλυντες περιοχές και να προχωρήσουμε όλοι με σύνεση, με σοβαρότητα να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα όχι μόνο των αποζημιώσεων αλλά και της ανάκαμψης της κτηνοτροφίας μας, την οποία θεωρούμε απαραίτητο πρωτογενή τομέα της παραγωγής».

Τόνισε ότι «δεν πρέπει να χάσουμε ούτε την κτηνοτροφία μας, ούτε το χαλλούμι μας, το οποίο είναι ένα από τα σοβαρότερα εισοδήματα τα οποία έχει η Κύπρος από την κτηνοτροφία». Σύμφωνα με τον κ. Λύτρα, «πρέπει όλοι μας υπεύθυνα, χωρίς να παρεκτρεπόμεθα, να αντιμετωπίσουμε σοβαρά το πρόβλημα αυτό για να έχουμε ζωντανή κτηνοτροφία εις αεί στην Κύπρο».

Στην Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή για τον αφθώδη πυρετό συμμετέχουν αγροτικές οργανώσεις, εκπρόσωποι των αγελαδοτρόφων, αιγοπροβατοτρόφων και χοιροτρόφων, καθώς και αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Τα μέτρα

Αφού σημείωσε ότι «από την πρώτη στιγμή, προτεραιότητά μας ήταν η ουσιαστική στήριξη των κτηνοτρόφων μας -ήδη από το τέλος Μαρτίου καταβάλλονται προκαταβολές για απώλεια εισοδήματος, καθώς και πληρωμές για γάλα και ζωοτροφές-», η υπουργός Γεωργίας εξήγησε ότι «με τη νέα πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, η προκαταβολή θα δίνεται πλέον σε όλους τους πληγέντες, ανεξαρτήτως αριθμού ζώων γεγονός που θα επισπεύσει τις πληρωμές».

Ειδικότερα η κυβέρνηση αποφάσισε τα εξής:

1. Άμεση καταβολή αποζημίωσης του ζωικού κεφαλαίου που θανατώθηκε σε όλους τους πληγέντες. Σημειώνω ότι οι αρχικές τιμές της τριμελούς επιτροπής των ΚΥ κρίθηκαν ως χαμηλές σε σχέση με τα δεδομένα της αγοράς και τις ανάγκες των μονάδων. Γι’ αυτό και μετά από στοιχεία που προσκόμισαν οι κτηνοτρόφοι και οι αγροτικές οργανώσεις έγινε σημαντική αναθεώρηση της μεθοδολογίας και του ύψους των αποζημιώσεων. Οι νέες τιμές αποζημίωσης αυξάνονται ουσιαστικά:

• Για τα αιγοπρόβατα, από €43–€178, η αποζημίωση αυξάνεται σε €47–€420 για ζώα υψηλής γενετικής αξίας.

• Για τα βοοειδή, από €150–€1.500, αυξάνεται έως και €2.500, ανάλογα με την κατηγορία και την παραγωγικότητα.

«Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ευρωπαϊκές τιμές αναφοράς είναι πολύ χαμηλότερες (€1.000 για βοοειδή και €140 για αιγοπρόβατα). Η Κυπριακή Δημοκρατία επιλέγει συνειδητά να στηρίξει τους κτηνοτρόφους με αποζημιώσεις έως και 150%–200% υψηλότερες από τα ευρωπαϊκά επίπεδα, αναλαμβάνοντας σημαντικό πρόσθετο κόστος για να διασφαλίσει την επόμενη μέρα της κυπριακής κτηνοτροφίας», είπε η κα Παναγιώτου. Οι πρώτες πληρωμές ξεκινούν ήδη από την ερχόμενη βδομάδα.

2. Όσοι κτηνοτρόφοι επιλέξουν να επαναδραστηριοποιηθούν θα λαμβάνουν στήριξη απώλειας εισοδήματος για τουλάχιστον δώδεκα μήνες, μέχρι οι μονάδες τους να επανέλθουν πλήρως στην παραγωγή. Η απώλεια εισοδήματος θα λαμβάνει υπόψη τα εργατικά, τα πάγια έξοδα, τις κοινωνικές ασφαλίσεις, οικονομικές υποχρεώσεις κ.ά. ώστε να είναι δίκαιη και στη βάση των πραγματικών αναγκών των κτηνοτρόφων.

3. Ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου με ζώα υψηλής γενετικής αξίας στη βάση Σχεδίου Κρατικής Ενίσχυσης. Τα κριτήρια και οι οικονομικές παράμετροι του Σχεδίου για εξασφάλιση γενετικά βελτιωμένου ζωικού κεφαλαίου θα βασιστούν στα πορίσματα της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής υπό τον κ. Μαλά. Η οικονομική στήριξη θα καθοριστεί με βάση την γενετική αξία, την παραγωγικότητα, την ηλικία κτλ. του ζώου και θα τεθεί ανώτατή αξία (ποσό) ανά κατηγορία ζώου. Στις περιπτώσεις που το ποσό αυτό υπερβαίνει το ποσό αποζημίωσης που θα έχουν λάβει οι κτηνοτρόφοι για τις θανατώσεις, το κράτος θα επιδοτήσει τη διαφορά.

4. Κάλυψη του κόστους της σίτισης των ζώων που θα αποκτηθούν με το Σχέδιο Ανασυγκρότησης, για την περίοδο που τα ζώα δεν θα συνεισφέρουν στο εισόδημα του κτηνοτρόφου.

5. Για κάθε κτηνοτρόφο θα οριστεί κρατικός λειτουργός για στήριξη και καθοδήγηση στην ανασυγκρότηση της μονάδας του, ώστε η επόμενη μέρα να χτιστεί με σωστό, βιώσιμο σχεδιασμό και ασφάλεια.

Επιπλέον μέτρα για χαλλούμι ΠΟΠ

Πέραν των πιο πάνω, η Κυβέρνηση εξετάζει και πρόσθετα μέτρα που αφορούν την προστασία του χαλλουμιού ΠΟΠ και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης των εξαγωγών, σύμφωνα με την υπουργό.

«Είναι γεγονός ότι ο αφθώδης πυρετός έχει επηρεάσει σημαντικά τις διαθέσιμες ποσότητες γάλακτος, δημιουργώντας πιέσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής. Αναγνωρίζουμε ότι η κατάσταση αυτή επηρεάζει αρνητικά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και παραγωγούς και, γι’ αυτό, βρισκόμαστε σε διαρκή διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους», πρόσθεσε.

«Το μεγαλύτερο ευχαριστώ στους κτηνοτρόφους»

Όπως είπε, «τα μέτρα που ανακοινώσαμε αποτελούν προϊόν στενής και ουσιαστικής συνεργασίας με τις αγροτικές οργανώσεις και τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων. Είναι δικές τους εισηγήσεις, τεκμηριωμένες, στοχευμένες και αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου. Γι’ αυτό και υιοθετήθηκαν. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη σοβαρή και εποικοδομητική στάση τους, που αποδεικνύει ότι ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων.

»Ξεχωριστές ευχαριστίες οφείλω στον κ. Μαλά για την επιστημονική καθοδήγηση και τη συμβολή του στη διαμόρφωση ενός σχεδίου ανασυγκρότησης με ζώα υψηλής γενετικής αξίας — προϋπόθεση για τη διασφάλιση του χαλλουμιού μας. Ευχαριστώ επίσης τους λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για τη συνεχή στήριξη των εργασιών της Επιτροπής.

»Το μεγαλύτερο όμως ευχαριστώ ανήκει στους ίδιους τους κτηνοτρόφους. Σε εκείνους τους κτηνοτρόφους που παρά τις δυσκολίες, τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, συνεργάζονται και παλεύουν καθημερινά για μια πιο σύγχρονη, πιο ανθεκτική και πιο ανταγωνιστική κυπριακή κτηνοτροφία. Η πολιτεία θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα τους, με σταθερή και έμπρακτη στήριξη».