Κτήριο υψηλών προδιαγραφών για τους φοιτητές του UNIC Athens με Χρηματοδότηση από τη Eurobank και το δανειακό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Στις 30 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια του UNIC Athens, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής βάσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, στην περιοχή του Ελληνικού, παρουσία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη και εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης, και της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας. Η Eurobank εκπροσωπήθηκε από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνο Βασιλείου και άλλα στελέχη του Ομίλου.

Το UNIC Athens αποτελεί επένδυση που υλοποιείται με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και της Hellenic Healthcare Group, ενισχύοντας την εξωστρέφεια της κυπριακής εκπαίδευσης και τη διεθνή της παρουσία. Το έργο σηματοδοτεί μια σημαντική διεθνή επένδυση κυπριακού πανεπιστημίου, συνιστώντας ουσιαστική εξέλιξη για την κυπριακή ανώτατη εκπαίδευση.

Η χρηματοδότηση της επένδυσης κάλυψε την αγορά του ακινήτου, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης από τη Eurobank, καθώς και το σύνολο των εργασιών εκσυγχρονισμού και τεχνικής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, οι οποίες εντάχθηκαν στο πλαίσιο του δανειακού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η συνολική επένδυση για την ανάπτυξη του έργου ξεπερνά τα €65 εκατ.. Το έργο στοχεύει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου λειτουργικής επάρκειας του ακινήτου και στη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας του Πανεπιστημίου, συμβάλλοντας στη δημιουργία μίας σύγχρονης και πλήρως εξοπλισμένης ακαδημαϊκής μονάδας σε κτίριο-πρότυπο λειτουργικής και περιβαλλοντικής απόδοσης.

Η επένδυση για τον εκσυγχρονισμό και την τεχνική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων εντάσσεται στον πυλώνα «Πράσινη Μετάβαση» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε €20,27 εκατ., εκ των οποίων περίπου €18,73 εκατ. αποτελούν επιλέξιμη επένδυση για την αναβάθμιση του κτηρίου. Η χρηματοδότηση καλύφθηκε κατά 40% από δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατά 40% μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης από τη Eurobank και κατά 20% μέσω ίδιας συμμετοχής της εταιρείας «Fastforward A.E.», μέσω της οποίας χρηματοδοτείται και υλοποιείται η κτιριακή επένδυση. Σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού κατευθύνεται σε δράσεις που υποστηρίζουν την πράσινη μετάβαση, όπως η υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών λύσεων στις κτιριακές και μηχανολογικές υποδομές, ενισχύοντας την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Το κτίριο αναμένεται να πιστοποιηθεί κατά LEED Gold, επιβεβαιώνοντας τη συμμόρφωσή του με σύγχρονα πρότυπα περιβαλλοντικής απόδοσης.

Με αφορμή την επένδυση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Limited κ. Μιχάλης Λούης, δήλωσε: «Η συγχρηματοδότηση του UNIC Athens είναι ένα μεγάλο έργο για τη Eurobank αλλά και μια σημαντική εξέλιξη για την κυπριακή εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα κτήριο υψηλών προδιαγραφών, μία σύγχρονη και πλήρως εξοπλισμένη ακαδημαϊκή μονάδα σε ένα κτήριο-πρότυπο, λειτουργικής και περιβαλλοντικής απόδοσης, συμβάλλοντας σε μια υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκή ζωή για τους φοιτητές. Στη Eurobank στηρίζουμε έργα που ενισχύουν την πρόοδο και την εξωστρέφεια, δημιουργώντας νέες προοπτικές και σύγχρονες βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη».