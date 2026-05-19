Μία καθοριστική εξέλιξη για το έργο του «Hope For Children» CRC Policy Center. Παραχώρηση κτηρίου από το Φιλανθρωπικό Σωματείο Ελληνίδων Κυριών «ΜΑΝΑ»

Ο οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση μια σημαντική εξέλιξη για την περαιτέρω ενίσχυση και διεύρυνση του έργου του στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο μιας ουσιαστικής συνεργασίας με το Φιλανθρωπικό Σωματείο Ελληνίδων Κυριών «ΜΑΝΑ», το Σωματείο προχώρησε στην παραχώρηση ιδιόκτητου κτηρίου στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα στη Λευκωσία, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου Συμβουλευτικού Κέντρου για την οικογένεια και το παιδί.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα καθοριστικό ορόσημο για το Hope For Children, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών στήριξης προς παιδιά, γονείς και οικογένειες που έχουν ανάγκη. Το νέο κέντρο θα σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει ένα ασφαλές, φιλόξενο και επιστημονικά στελεχωμένο περιβάλλον, με στόχο την ενδυνάμωση των οικογενειών και την προαγωγή της ψυχικής και κοινωνικής ευημερίας των παιδιών.

Ο Οργανισμός θα αναλάβει την ανακαίνιση και πλήρη διαμόρφωση του κτηρίου, ώστε ο χώρος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των υπηρεσιών που θα παρέχονται.

Η Εκτελεστική Διευθύντρια του οργανισμού, Άντρια Νεοκλέους, δήλωσε σχετικά:

«Η παραχώρηση αυτού του χώρου από το Σωματείο “ΜΑΝΑ” αποτελεί μια πράξη εμπιστοσύνης και κοινωνικής ευθύνης με ιδιαίτερη αξία για τον οργανισμό μας. Πρόκειται για μια καθοριστική εξέλιξη που ενισχύει ουσιαστικά την αποστολή μας και μας επιτρέπει να επεκτείνουμε το έργο μας προς όφελος ακόμη περισσότερων παιδιών και οικογενειών. Είμαστε βαθιά ευγνώμονες για αυτή τη συνεργασία, η οποία βασίζεται σε κοινές αξίες, κοινό όραμα και κοινή δέσμευση για την προστασία και ευημερία του παιδιού.»

Η Πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Σωματείου Ελληνίδων Κυριών «ΜΑΝΑ», κα. Καίτη Ρολογή, δήλωσε σχετικά:

«Για το Σωματείο “ΜΑΝΑ”, η προστασία και η ευημερία του παιδιού αποτελούν διαχρονικά τον πυρήνα της αποστολής μας εδώ και περισσότερες από εννέα δεκαετίες. Η συνεργασία μας με το Hope For Children αποτελεί μια φυσική συνέχεια αυτής της πορείας προσφοράς και κοινωνικής ευθύνης. Με την παραχώρηση αυτού του χώρου, επιθυμούμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στη δημιουργία μιας δομής που θα προσφέρει στήριξη, και καθοδήγηση σε παιδιά και οικογένειες που το έχουν ανάγκη»

Το “Hope For Children” CRC Policy Center εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το Σωματείο «ΜΑΝΑ» για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη και ανεκτίμητη προσφορά του στην κυπριακή κοινωνία.

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τους δύο οργανισμούς, με κοινό στόχο τη δημιουργία ουσιαστικών δομών στήριξης που θα προσφέρουν πραγματικό αντίκτυπο στις ζωές των παιδιών και των οικογενειών τους.