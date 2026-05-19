Επιδότηση νηπιαγωγείων χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για παιδιά άνω των 4 ετών – Όλες οι λεπτομέρειες

Την προκήρυξη δύο σημαντικών σχεδίων που ενισχύουν την προσχολική εκπαίδευση και στηρίζουν ουσιαστικά τις οικογένειες ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, ανέφερε την Τρίτη η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Παπαέλληνα, σε δηλώσεις της μετά το τέλος της συνεδρίας του σώματος.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό, το πρώτο σχέδιο αφορά την προκήρυξη του Σχεδίου Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι τεσσάρων ετών για τη σχολική χρονιά 2026-2027, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής ΘΑΛΕΙΑ 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προσέθεσε ότι το σχέδιο αποτελεί συνέχεια μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης πολιτικής, επιδοτώντας μέχρι και το 80% του κόστους διδάκτρων και σίτισης για οικογένειες που έχουν εγκριθεί για επίδομα τέκνου, με αυξημένη στήριξη για παιδιά ηλικίας μέχρι δύο ετών.

«Η υλοποίησή του έχει ήδη αποφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα καθώς οι Κύπριοι κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση συμμετοχής παιδιών μέχρι τριών ετών στην προσχολική εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπερβαίνοντας τους στόχους που είχαν τεθεί για το 2030. Παράλληλα, το σχέδιο συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης και στη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», σημείωσε.

Σύμφωνα με την κ. Παπαέλληνα, το δεύτερο σχέδιο αφορά στην προκήρυξη του σχεδίου επιδότησης διδάκτρων για παιδιά ηλικίας από τεσσάρων ετών μέχρι την ηλικία της δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2026-20727.

Όπως σημείωσε, το εν λόγω σχέδιο εντάσσεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης Και Ανθεκτικότητας και απευθύνεται σε όλες τις οικογένειες, χωρίς να τίθενται εισοδηματικά κριτήρια, διασφαλίζοντας καθολική πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση σε μια κρίσιμη ηλικιακή φάση.

Εξήγησε ότι η επιδότηση ανέρχεται στα 130 ευρώ μηνιαίως για φοίτηση σε κοινοτικά νηπιαγωγεία και στα 200 ευρώ για ιδιωτικά νηπιαγωγεία, με τα δύο σχέδια να καλύπτουν περίπου 23.000 παιδιά συνολικά, από τη γέννηση μέχρι την ηλικία των τεσσάρων ετών και τεσσάρων μηνών, με συνολικό προϋπολογισμών περίπου 23 εκατομμύρια για τη σχολική χρονιά 2026-2027.

«Θέλω να διαβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη συνεχίζει να επενδύει στο παιδί και την οικογένεια, υλοποιώντας πολιτικές που ενισχύουν την ισότητα, στηρίζουν την εργασία και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια πιο δίκαιη και συμπεριληπτική κοινωνία», κατέληξε.

ΚΥΠΕ