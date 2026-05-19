Εφετείο: Ανέβασε στα 10 χρόνια τη φυλάκιση πατέρα στη Λεμεσό για σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης κόρης του

Κατά τέσσερα χρόνια αύξησε το Εφετείο την ποινή φυλάκισης προσώπου, το οποίο το 2023 κρίθηκε ένοχο από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού, για τα αδικήματα της σεξουαλικής κακοποίησης της ανήλικης θυγατέρας του, καταχρώμενος τη θέση εμπιστοσύνης, εξουσίας και επιρροής που είχε πάνω στο ανήλικο θύμα.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, στον καταδικασθέντα είχε επιβληθεί αρχικά συντρέχουσα ποινή φυλάκισης έξι χρόνων για δύο κατηγορίες, η οποία, μετά από έφεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για έκδηλα ανεπαρκή ποινή, μετατράπηκε σε συντρέχουσα ποινή φυλάκισης δέκα χρόνων για κάθε μια κατηγορία. Η απόφαση του Εφετείου δόθηκε την Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026 και υπήρξε ομόφωνη.

Το Εφετείο στην απόφασή του κάνει λόγο ότι «αναφορικά με τη σοβαρότητα των αδικημάτων και την ανάγκη επιβολής αποτρεπτικών ποινών, έχει δίκαιο ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ότι η ποινή που [το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού] επέβαλε, 6 χρόνια σε κάθε κατηγορία με τις ποινές να συντρέχουν, δεν αντικατοπτρίζει τα όσα αναγράφονται στην απόφασή του [Κακουργιοδικείου]. […] Επιβάλλεται λοιπόν η ποινή, χωρίς να αγνοεί τις περιστάσεις του κατηγορούμενου, να αντανακλά ακριβώς την ανάγκη προστασίας ανήλικων θυμάτων από επίδοξους παραβάτες, με δεδομένη μάλιστα την ανησυχητική αύξηση διάπραξης τέτοιων αδικημάτων».

Τα διατάγματα του πρωτόδικου δικαστηρίου, μεταξύ άλλων, για παραπομπή του κατηγορούμενου στην Αρχή Εποπτείας παραμένουν σε ισχύ.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκε η Λουΐζα Σίγαρ, Δικηγόρος της Δημοκρατίας.