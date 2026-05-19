Λεμεσός: Τρίμερη κράτηση στον 35χρονο που πιάστηκε με κοκαΐνη, πίπες μεθαμφεταμίνης και τεστοστερόνη

Διάταγμα κράτησης για περίοδο τριών ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 35χρονου, ο οποίος συνελήφθη την Δευτέρα, μετά τον εντοπισμό ποσότητας ναρκωτικών ουσιών, στο όχημα και στην οικία του.

Ο ύποπτος συνελήφθη μετά την ανακοπή του οχήματος του, χθες το απόγευμα, από μέλη της ΥΚΑΝ, τα οποία εντόπισαν αριθμό συσκευασιών που περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης βάρους περίπου 38 γραμμαρίων, καθώς και μικρό χρηματικό ποσό.

Ακολούθως, διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του 35χρονου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, ποσότητα κοκαΐνης βάρους περίπου πέντε γραμμαρίων, τέσσερις γυάλινες πίπες με ίχνη ουσίας που πιστεύεται ότι είναι μεθαμφεταμίνη, δύο χάπια με άγνωστη ουσία, καθώς και γυάλινο δοχείο που περιείχε ουσία τεστοστερόνης.

Ο 35χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και το πρωί οδηγήθηκε στο δικαστήριο, το οποίο διέταξε την τριήμερη προσωποκράτηση του για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

