Η Λευκωσία μπαίνει σε «night run mode»: Ισχυρή η ζήτηση για το ANCORIA BANK Running Under The Moon

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο running party της Κύπρου έχει ξεκινήσει και η ανταπόκριση του κοινού ξεπερνά ήδη κάθε προσδοκία.

Η φετινή διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί στο Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, επιστρέφει δυναμικά, με τη Λευκωσία να μπαίνει ήδη σε ρυθμούς event. Οι εγγραφές κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, τόσο από individual συμμετέχοντες όσο και από οργανωμένες εταιρικές ομάδες.

Ιδιαίτερα έντονο είναι το ενδιαφέρον από την επιχειρηματική κοινότητα, με δεκάδες εταιρείες σε όλη την Κύπρο να ετοιμάζουν ήδη τις ομάδες τους για τη μεγάλη βραδιά. Ο εταιρικός αγώνας αναδεικνύεται φέτος σε ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία της διοργάνωσης, καθώς ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι επιλέγουν να ζήσουν μαζί μια διαφορετική εμπειρία, έξω από το γραφείο και την καθημερινή ρουτίνα.

Την ίδια στιγμή, η διοργάνωση διατηρεί τον ανοιχτό και προσβάσιμο χαρακτήρα της. Δεν αφορά μόνο δρομείς, αλλά όλους όσοι θέλουν να κινηθούν, να περπατήσουν ή απλώς να ζήσουν τη βραδιά. Πολλοί συμμετέχουν ατομικά, χωρίς ομάδα, και γίνονται αυτόματα μέρος μιας μεγάλης, κοινής εμπειρίας κάτω από το φως του φεγγαριού.

Η ενέργεια του event ξεκινά πριν ακόμη δοθεί η εκκίνηση. Η μουσική κατά μήκος της διαδρομής, τα live σημεία, ο φωτισμός και το after party δημιουργούν ένα δυναμικό σκηνικό που μετατρέπει την πόλη σε ένα μεγάλο νυχτερινό event, ξεπερνώντας τα όρια ενός παραδοσιακού αγώνα δρόμου.

Με τη συμμετοχή να αυξάνεται καθημερινά, οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι οι διαθέσιμες θέσεις αρχίζουν να περιορίζονται και καλούν το κοινό να εξασφαλίσει εγκαίρως τη συμμετοχή του.

Η Λευκωσία ετοιμάζεται για μια νύχτα γεμάτη μουσική, φώτα, ενέργεια και χιλιάδες ανθρώπους που θα κινηθούν μαζί.

