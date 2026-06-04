«Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις ΑΛΦΑΜΕΓΑ» για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη σφυρίζει ξανά την έναρξή του και ετοιμάζεται να καθηλώσει δισεκατομμύρια φιλάθλους σε κάθε γωνιά της γης. Και επειδή κάθε μεγάλη διοργάνωση χρειάζεται τους καλύτερους συμπαίκτες, οι Υπεραγορές Αλφαμέγα μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, έχοντας ετοιμάσει για τους πελάτες τους ένα πρόγραμμα γεμάτο προσφορές, δώρα και εκπλήξεις που υπόσχονται να ανεβάσουν το σκορ της διασκέδασης.

Από τις 4 Ιουνίου έως και τις 22 Ιουλίου, «όλοι οι αγώνες οδηγούν στις ΑΛΦΑΜΕΓΑ», καθώς η εντυπωσιακή ποικιλία προσφορών της αλυσίδας θα δώσει άλλη διάσταση στις ποδοσφαιρικές μας βραδιές. Εκλεκτά προϊόντα με τη σφραγίδα της ποιότητας των Υπεραγορών Αλφαμέγα θα φροντίσουν για το ιδανικό ποδοσφαιρικό τραπέζι, χαρίζοντας γεύση, δροσιά και απόλαυση σε κάθε σέντρα, γκολ και πανηγυρισμό.

Παράλληλα, η αλυσίδα ρίχνει στο παιχνίδι δύο συναρπαστικούς διαγωνισμούς μέσω του Alphamega App, δίνοντας στους πελάτες της την ευκαιρία να συνδυάσουν τον παλμό του Μουντιάλ με τη διεκδίκηση μοναδικών δώρων.

Στον πρώτο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες καλούνται να προβλέψουν ποιες δύο ομάδες θα εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Όσοι πετύχουν τη σωστή πρόβλεψη θα μπουν σε κλήρωση για να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο, ένα αυτοκίνητο KIA STONIC GT LINE αξίας €24.000, καθώς και μία εκ των δέκα δωροεπιταγών αξίας €200 από τις Υπεραγορές Αλφαμέγα. Η συμμετοχή θα είναι ανοιχτή από τις 11 έως και τις 27 Ιουνίου.

Το παιχνίδι όμως δεν σταματά εκεί. Από τις 11 Ιουνίου μέχρι και τις 19 Ιουλίου, οι πελάτες της αλυσίδας που θα πραγματοποιούν αγορές αξίας €50 και άνω σε μια απόδειξη χρησιμοποιώντας τη νέα εφαρμογή Αλφαμέγα, θα λαμβάνουν ευκαιρία στο παιχνίδι Spin & Win, για να γυρίσουν τον τροχό και να διεκδικήσουν δώρα συνολικής αξίας πέραν των €75.000.

Συγκεκριμένα, μέσω του Spin & Win, οι καταναλωτές μπορούν να διεκδικήσουν:

1 αυτοκίνητο ΚΙΑ Stonic GT Line αξίας €24,000

αξίας 1 Weber Gas Barbecue Q3200N αξίας €1,100

αξίας 8 ΗΡ Φορητούς υπολογιστές 255 G 9 αξίας €399 ο καθένας

αξίας 160 κάρτες καυσίμων Πετρολίνα αξίας €30 η κάθε μια

αξίας €30 η κάθε μια 300 συνδρομές Foody Pro για ένα χρόνο αξίας €49.99 η κάθε μια

για ένα χρόνο αξίας €49.99 η κάθε μια 100 δωροεπιταγές Foody αξίας €20 η κάθε μια

αξίας €20 η κάθε μια 2000 Δωροεπιταγές Αλφαμέγα αξίας €10 η κάθε μια

αξίας €10 η κάθε μια 6000 Δωροεπιταγές Αλφαμέγα αξίας €5 η κάθε μια

αξίας €5 η κάθε μια Βαθμούς Αλφαμέγα

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Και επειδή οι πιο αξέχαστες ποδοσφαιρικές στιγμές είναι εκείνες που μοιράζεσαι με την παρέα σου, οι Υπεραγορές Αλφαμέγα ετοιμάζουν για τη βραδιά του μεγάλου τελικού μια ξεχωριστή γιορτή για μικρούς και μεγάλους φιλάθλους. Στις 19 Ιουλίου, ο χώρος στάθμευσης της υπεραγοράς στην Έγκωμη θα διαμορφωθεί σε χώρο φιλάθλων, με κερκίδες, γιγαντοοθόνες και μοναδική ατμόσφαιρα, ώστε όλοι οι φίλοι των Υπεραγορών Αλφαμέγα να ζήσουν μαζί την κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης.

Η βραδιά θα πλαισιωθεί από κεράσματα, παιχνίδια, live links και πολλές εκπλήξεις, ενώ ξεχωριστή νότα θα δώσει η παρουσία των ποδοσφαιριστών της Εθνικής Ομάδας Ανδρών, της οποίας οι Υπεραγορές Αλφαμέγα είναι Χρυσοί Χορηγοί.

Για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο γεμάτο πάθος, ένταση και αξέχαστες στιγμές, «όλοι οι αγώνες οδηγούν στις ΑΛΦΑΜΕΓΑ». Εκεί όπου η γιορτή του ποδοσφαίρου αποκτά ξεχωριστή αξία!