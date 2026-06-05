Επίσημη τελετή εγκαινίων του Limassol Greens

Το Limassol Greens πραγματοποίησε την επίσημη τελετή εγκαινίων του την Τρίτη, 3 Ιουνίου 2026, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη ενός από τα σημαντικότερα ολοκληρωμένα golf resort και οικιστικά έργα της Κύπρου. Από τον Οκτώβριο του 2025, όταν άνοιξε τις πύλες του, το resort έχει αρχίσει να διαμορφώνει ένα νέο πρότυπο premium διαβίωσης, γκολφ, αναψυχής και φιλοξενίας, με εμπειρίες που αναπτύσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνδυάζοντας γήπεδο γκολφ 18 οπών υψηλών, διεθνών προδιαγραφών, πολυτελείς κατοικίες, διαμορφωμένους χώρους πρασίνου, lifestyle παροχές, καθώς και εγκαταστάσεις ευεξίας και εστίασης, το Limassol Greens εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωμένο προορισμό με ξεχωριστή ταυτότητα.

Η τελετή συγκέντρωσε κυβερνητικούς αξιωματούχους, Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, Δημάρχους, Πρέσβεις, επιχειρηματίες και άλλους συνεργάτες, ιδιοκτήτες κατοικιών, πελάτες και εκλεκτούς προσκεκλημένους. Τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας εκπροσώπησε στην τελετή ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου για τον τουρισμό, την ανάπτυξη και το επενδυτικό τοπίο της Κύπρου.

Το Limassol Greens έχει σχεδιαστεί ως μια ζωντανή κοινότητα για όλο τον χρόνο, όπου η διαβίωση, η αναψυχή και οι lifestyle εμπειρίες συνυπάρχουν αρμονικά μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον. Στην καρδιά του βρίσκεται ένα γήπεδο γκολφ 18 οπών υψηλών διεθνών προδιαγραφών, ενταγμένο σε ένα προσεκτικά διαμορφωμένο τοπίο. Γύρω από αυτό αναπτύσσονται πολυτελείς επαύλεις, διαμερίσματα, το Clubhouse και στις επόμενες φάσεις του resort, το The Nest, χώροι εστίασης και αναψυχής, η κεντρική πλατεία και ένα κέντρο ευεξίας παγκόσμιου επιπέδου με spa, συνθέτοντας έναν ολοκληρωμένο προορισμό για κατοίκους, επισκέπτες, golfers και επενδυτές.

Η τελετή άνοιξε με την ομιλία του κ. Πλάτωνα Λανίτη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Limassol Greens, ο οποίος παρουσίασε τα εγκαίνια ως ορόσημο για το έργο και ως ουσιαστική συμβολή στην ευρύτερη τουριστική και lifestyle πρόταση της Κύπρου. «Με μεγάλη υπερηφάνεια και ιδιαίτερη χαρά σάς καλωσορίζω στην επίσημη τελετή εγκαινίων του Limassol Greens, ενός εξαιρετικού golf resort και οικιστικού έργου που αποτελεί ορόσημο στην πορεία της Κύπρου προς τη δημιουργία προορισμών αναψυχής και αναβαθμισμένου τρόπου ζωής παγκόσμιου επιπέδου», ανέφερε.

Στην ομιλία του ο κ. Λανίτης ανέδειξε τη συμβολή που αναμένεται να έχει το έργο, επισημαίνοντας πως «το Limassol Greens είναι σε θέση να συμβάλει ουσιαστικά στην ευρύτερη οικονομία, ενισχύοντας τον τουρισμό, ενδυναμώνοντας τη διεθνή εικόνα της Κύπρου ως προορισμού ποιότητας και αυθεντικότητας και συμβάλλοντας στη μείωση της εποχικότητας που χαρακτηρίζει εδώ και χρόνια το τουριστικό μας προϊόν», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του έργου, ο κ. Λανίτης υπογράμμισε την ανθεκτικότητα και τη δέσμευση που οδήγησαν στην επίτευξη αυτού του σημαντικού σταθμού. «Το έργο αυτό αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερα από κτήρια, δρόμους, χώρους πρασίνου και κατοικίες. Αντιπροσωπεύει εμπιστοσύνη, επιμονή και ακλόνητη πίστη στο μέλλον», είπε, προσθέτοντας ότι «βρισκόμαστε σήμερα εδώ γιατί υπήρξαν άνθρωποι που πίστεψαν σε αυτό το έργο, ακόμη και όταν οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες».

Στη συνέχεια, ο κ. Δήμος Παναγιώτου, CEO του Limassol Greens, επικεντρώθηκε στο όραμα πίσω από το έργο και στην εξέλιξή του σε μια ζωντανή, διεθνή κοινότητα, βαθιά συνδεδεμένη με τον χαρακτήρα και τη φιλοξενία της Κύπρου.

«Τα εγκαίνια του Limassol Greens αντιπροσωπεύουν την υλοποίηση ενός οράματος που ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια: τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου resort και μιας οικιστικής κοινότητας, που συνδυάζει τη σύγχρονη διαβίωση, την ευεξία, τη φιλοξενία, τη φύση και την αναψυχή σε έναν ενιαίο προορισμό», ανέφερε.

Ο κ. Παναγιώτου τόνισε ότι το Limassol Greens σχεδιάστηκε εξαρχής ως ένας τόπος που στηρίζεται στην εμπειρία, την κοινότητα και την ποιότητα ζωής. «Η φιλοδοξία μας δεν ήταν ποτέ απλώς να αναπτύξουμε ακίνητη περιουσία. Ήταν να δημιουργήσουμε έναν τόπο όπου οι άνθρωποι πραγματικά θέλουν να ζουν, μια ζωντανή κοινότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, διαμορφωμένη γύρω από την ευεξία, την άνεση και την ουσιαστική εμπειρία», δήλωσε. Πρόσθεσε επίσης ότι «αυτό που καθιστά το Limassol Greens πραγματικά ξεχωριστό είναι ο χαρακτήρας του, η δυνατότητά του να προσελκύει ανθρώπους από όλο τον κόσμο, παραμένοντας βαθιά ριζωμένο στην ταυτότητα και τη φιλοξενία της Κύπρου».

Η τελετή συνεχίστηκε με ομιλία του διεθνώς αναγνωρισμένου αρχιτέκτονα Luciano Mazza, ο οποίος μίλησε για τη σχεδιαστική διαδρομή του Limassol Greens και για τον τρόπο με τον οποίο η αρχιτεκτονική του έργου διαμορφώθηκε από την ίδια τη γη.

«Η ανάμνηση της πρώτης φοράς που βρέθηκα στο σημείο ανάπτυξης του Limassol Greens παραμένει ακόμη πολύ ζωντανή», ανέφερε. «Θυμάμαι να αγκαλιάζω το τοπίο, να αξιολογώ τις καλύτερες θέες, να αφουγκράζομαι τα στοιχεία. Σύντομα, το σχήμα των κτηρίων, το μελλοντικό τοπίο και οι δρόμοι άρχισαν να παίρνουν μορφή στο μυαλό μου».

Ο κ. Mazza εξήγησε ότι το σχεδιαστικό όραμα ήταν ξεκάθαρο από την αρχή: να δημιουργηθεί ένα masterplan και μια αρχιτεκτονική προσέγγιση που να προσφέρουν έντονη αίσθηση κοινότητας, ισορροπία, ηρεμία, ασφάλεια και αίσθηση του ανήκειν, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά της υψηλού επιπέδου φιλοξενίας. «Μέσα από προσεκτικά επιμελημένο σχεδιασμό, εναρμονίσαμε την αρχιτεκτονική γλώσσα, επιλέξαμε με προσοχή όλα τα υλικά και πετύχαμε την άρτια ενσωμάτωση στο τοπίο, συνδέοντας την εμπειρία διαβίωσης με το περιβάλλον», ανέφερε. Συνοψίζοντας την ουσία του έργου, ο κ. Mazza πρόσθεσε: «Το Limassol Greens αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι ένας σύγχρονος και επιτυχημένος τρόπος ζωής μπορεί να επιτευχθεί με ισορροπία και ηρεμία, όταν ο χώρος στον οποίο ζούμε έχει σχεδιαστεί με φροντίδα, προσοχή στη λεπτομέρεια και ευαισθησία».

Στην ομιλία του, ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, υπογράμμισε την εθνική και περιφερειακή σημασία του Limassol Greens, περιγράφοντάς το ως «μια εμβληματική ανάπτυξη που αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των επιχειρηματιών στην Κύπρο και στο μέλλον της χώρας μας». Ο κ. Ιωάννου σημείωσε ότι το έργο αντανακλά «ένα σύγχρονο όραμα για την Κύπρο, το οποίο συνδυάζει ποιοτικό τουρισμό, βιώσιμη ανάπτυξη, καινοτομία, αθλητισμό, ευεξία και ποιοτική διαβίωση».

Ανέδειξε, επίσης, την περιφερειακή τοποθέτηση του έργου, σημειώνοντας ότι το Limassol Greens ήδη καθιερώνεται ως «μία από τις σημαντικότερες ολοκληρωμένες lifestyle αναπτύξεις στην Ανατολική Μεσόγειο». Ο κ. Ιωάννου ανέφερε επίσης πως ως το μόνο golf resort που βρίσκεται εντός αστικού περιβάλλοντος στην Κύπρο, «προσφέρει μια μοναδική ταυτότητα που ενισχύει περαιτέρω το διεθνές προφίλ της Λεμεσού και εμπλουτίζει την τουριστική και επενδυτική πρόταση της χώρας μας».

Η επίσημη τελετή εγκαινίων του Limassol Greens σηματοδοτεί τη μετάβαση ενός φιλόδοξου έργου σε έναν προορισμό με αυξανόμενη σημασία για την Κύπρο. Προσθέτει ουσία στην πρόταση ποιοτικού τουρισμού της χώρας, ενισχύει την ελκυστικότητα της Λεμεσού πέραν από την παραλιακή της ταυτότητα και το αστικό της κέντρο και δημιουργεί ένα νέο σημείο αναφοράς για την premium διαβίωση, το γκολφ, την αναψυχή και τις επενδύσεις.

Καθώς η Κύπρος επιδιώκει να προσελκύσει επισκέπτες υψηλότερης αξίας, μακροχρόνιους κατοίκους και διεθνείς επενδυτές, το Limassol Greens συγκεντρώνει τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν πλέον τους ανταγωνιστικούς προορισμούς: σχεδιαστική ποιότητα, πρόσβαση στη φύση, δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, φιλοξενία, ευεξία και σαφή αίσθηση κοινότητας.

Με το πρώτο του κεφάλαιο ήδη σε εξέλιξη, το Limassol Greens περνά πλέον στην επόμενη φάση του, με ξεκάθαρη φιλοδοξία, να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ξεχωριστούς ζωντανούς προορισμούς της Κύπρου, διαμορφωμένο από τους κατοίκους, τους επισκέπτες, τις εμπειρίες και τον ίδιο τον χαρακτήρα του νησιού.