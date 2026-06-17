Σε εξέλιξη η 3η διεθνής διάσκεψη του Ινστιτούτου Τσίπρα στην Λευκωσία: Κυπριακό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της συζήτησης

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Λευκωσία η 3η Διεθνής Διάσκεψη του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μελετών Προμηθέας, με τίτλο «Ειρήνη και Κοινωνική Δικαιοσύνη σε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων». Η διάσκεψη συγκεντρώνει πολιτικές προσωπικότητες, ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους και εκπροσώπους οργανώσεων από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τις ΗΠΑ και τη Λατινική Αμερική.

Εκτός από τους ομιλητές, στον χώρο παρευρίσκονται η Πρώην Υπουργός Εξωτερικών Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή και ο Πρέσβης της Κούβας στην Κύπρο, Ρουπέν Μαρτίνεζ.

Μεταξύ των ομιλητών που συμμετέχουν στις εργασίες του συνεδρίου είναι ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, καθώς και ο γνωστός οικονομολόγος Τομά Πικετί. Ο Τομά Πικετί αναμένεται να παρουσιάσει για πρώτη φορά σε ευρύ κοινό τα ευρήματα της ετήσιας έκθεσης Global Justice Report, η οποία εστιάζει σε ζητήματα εισοδηματικής ανισότητας, βιωσιμότητας και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο συζήτησης με τον Γιώργο Χουλιαράκη και την Ευγενία Φωτονιάτα, συντονίστρια του ΙΝΑΤ.

Οι θεματικές ενότητες της διάσκεψης καλύπτουν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Κυπριακό, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διεθνή πολιτική και την άνοδο της ακροδεξιάς, με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων από τον πολιτικό, ακαδημαϊκό και δημοσιογραφικό χώρο.

Ολόκληρο το πρόγραμμα του συνεδρίου:

10:00 Χαιρετισμός Διοργανωτών

Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια ΙΝΑΤ,

Κωστάκης Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΙΝΕΠ

10:15 Χαιρετισμός

Χαιρετισμός από την Α.Ε., τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη

Θα αναγνωσθεί από τον κ. Γιάννη Αντωνίου, Αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

10:25 Θεματική Ενότητα 1

Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Sameh Shoukry, Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων της Αιγύπτου, Υπουργός Εξωτερικών (2014 – 2024) (Αίγυπτος)

Laurie Haytayan, Διευθύντρια για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, Ινστιτούτο Διακυβέρνησης Φυσικών Πόρων, (Λίβανος)

Rana Salman, Συντονίστρια, Combatants for Peace (Κράτος της Παλαιστίνης)

Lynn Boylan, Ευρωβουλεύτρια, Sinn Fein (Δημοκρατία της Ιρλανδίας) (online)

Συντονισμός: Δημήτρης Παπαγεωργίου, Διπλωμάτης

11:00 Θεματική Ενότητα 2

Διεθνείς Εξελίξεις

Emilio Lozada Garcia, Επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, Μέλος της ΚΕ του Κομμουνιστικού Κόμματος (Κούβα) (video message)

Li Zan, Καθηγητής, Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου, Κινεζική Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών (Κίνα)

Νατάσα Λοϊζου, Σύμβουλος και Ερευνήτρια στη Διεθνή Ασφάλεια και στις Στρατηγικές Καινοτομίας, Επιστημονικό Συμβούλιο ΙΝΑΤ

Matt Duss, Σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Κέντρο Διεθνών Σχέσεων (ΗΠΑ) (online)

Συντονισμός: Βέρα Πολυκάρπου, Υπεύθυνη Τομέα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Πολιτικής, ΚΕ ΑΚΕΛ

11:50 Θεματική Ενότητα 3

Το Κυπριακό

Χαράλαμπος Προύντζος, Δήμαρχος Λευκωσίας

Mehmet Harmancı, Ηγέτης τουρκοκυπριακής κοινότητας στη Λευκωσία

Χάρης Τζήμητρας, Διευθυντής, Cyprus Center, Peace Research Institute Oslo, Επιστημονικό Συμβούλιο ΙΝΑΤ

Sila Usar Incirli, Πρόεδρος CTP

Ανδρέας Μαυρογιάννης, Πρέσβυς, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ (2003 – 2008 & 2019 -2021)

Νικόλας Κυριακίδης, Ιδρυτής & Αντιπρόεδρος, Oxygen for Democracy,

Νίκος Μούδουρος, Βοηθός Καθηγητής, Τμήμα Τουρκικών & Μεσανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Συντονισμός: Σταυριανή Κωνσταντίνου, Δημοσιογράφος, ΡΙΚ

12:55 Θεματική Ενότητα 4

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Α.Θ.Π. Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος (γραπτό μήνυμα)

Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος του Παιδιού (2018 – 2026), Εκπρόσωπος Τύπου ΕΛΑΣ

Gideon Levy, Δημοσιογράφος, Haaretz (Ισραήλ) (online)

Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου

Κώστας Γαβρόγλου, Υπουργός Παιδείας (2016–2019), Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιστημονικό Συμβούλιο ΙΝΑΤ

Συντονισμός: Αλέξανδρος Ζαχαριάδης, Ερευνητικός Συνεργάτης, Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ελληνικό Παρατηρητήριο (Hellenic Observatory), London School of Economics and Political Science (LSE)

15:00 Συζήτηση

Προοδευτική οικονομική πολιτική σε ένα διεθνές περιβάλλον κρίσεων: Παρουσίαση του Global Justice Report (https://globaljusticeproject.wid.world/)

Thomas Piketty, Καθηγητής Οικονομικών, EHESS, Paris School of Economics, (Γαλλία) (online)

με την Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια ΙΝΑΤ

& τον Γιώργο Χουλιαράκη, Υπουργός Οικονομικών (2015), Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019) (online)

16:00 Θεματική Ενότητα 5

Η άνοδος της ακροδεξιάς και η προοδευτική απάντηση από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού

Humberto Costa, Ομοσπονδιακός Γερουσιαστής, Πρόεδρος Partido dos Trabalhadores (2025), (Βραζιλία) (video message)

Chris Van Hollen, Γερουσιαστής, Δημοκρατικό Κόμμα, (ΗΠΑ) (video message)

Jamaal Bowman, Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, (2021 – 2025), Δημοκρατικό Κόμμα, (ΗΠΑ) (video message)

Carmen Yulin Cruz, Δήμαρχος του San Juan, Πουέρτο Ρίκο (2013 – 2020), (ΗΠΑ) (video message)

Jan Dieren, Μέλος Bundestag, SPD, (Γερμανία)

Mark Botenga, Ευρωβουλευτής, Εργατικό Κόμμα Βελγίου (Βέλγιο) (online)

Maria Jimena Lopez, Ομοσπονδιακή Βουλεύτρια, Frente Renovador, (Αργεντινή) (online)

Maya Fernandez Allende, Υπουργός Εθνικής Άμυνας, (2022 – 2025), Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, (2018 – 2019), Σοσιαλιστικό Κόμμα Χιλής (Χιλή) (online)

Audun Herning, Γενικός Γραμματέας, Σοσιαλιστικό Αριστερό Κόμμα (Νορβηγία)

Συντονισμός: Nomiki Konst, Δημοσιογράφος (ΗΠΑ)

17:20 Θεματική Ενότητα 6

Αλέξης Τσίπρας, Πρωθυπουργός της Ελλάδας (2015 – 2019), Πρόεδρος ΕΛΑΣ

Στέφανος Στεφάνου, Γενικός Γραμματέας ΑΚΕΛ

Συντονισμός: Μαρίνα Οικονομίδου, Δημοσιογράφος, Alpha Κύπρου

18:05 Τελετή Βράβευσης

Απονομή του Βραβείου Ειρήνης των Πρεσπών

Orly Noy, Δημοσιογράφος, Πρόεδρος B’Tselem, (Ισραήλ)

Χρίστος Γεωργάλας, Καθηγητής Χειρουργικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (online)

18:15 Τέλος Συνεδρίου