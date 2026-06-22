Η ΙΚΕΑ στηρίζει τη δημιουργικότητα των παιδιών μέσα από τον διαγωνισμό «Το εμπνευσμένο ταξίδι των Μούμιν και της Πίπη»

Οι πρεσβείες της Σουηδίας και της Φινλανδίας στην Κύπρο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού & Νεολαίας και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου, διοργάνωσαν έναν μαθητικό διαγωνισμό που έδωσε την ευκαιρία σε μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων απ’ όλη την Κύπρο να εκφραστούν δημιουργικά, εμπνευσμένοι από τον κόσμο των Μούμιν και της Πίπης Φακιδομύτη, αναδεικνύοντας τις αξίες της αποδοχής, της διαφορετικότητας και της αλληλεγγύης.

Συνολικά βραβεύτηκαν 37 μαθητές και μαθήτριες από 12 σχολεία της Κύπρου και επειδή η ΙΚΕΑ πιστεύει ότι τα παιδιά είναι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι του κόσμου, προσέφερε σε κάθε διακριθέν σχολείο προϊόντα της για τον εξοπλισμό μιας «Γωνιάς Ανάγνωσης», ώστε να δημιουργηθεί ένας ζεστός, λειτουργικός και φιλόξενος χώρος, όπου τα παιδιά να μπορούν να ανακαλύπτουν τη χαρά της ανάγνωσης, να καλλιεργούν τη φαντασία τους και να αναπτύσσουν την αγάπη τους για τα βιβλία.

Η ΙΚΕΑ συγχαίρει όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες για τη συμμετοχή τους και εκφράζει τη χαρά της που οι γωνιές ανάγνωσης θα αποτελέσουν μικρές εστίες γνώσης, έμπνευσης και δημιουργικότητας μέσα στις σχολικές κοινότητες. Παράλληλα, παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη δράσεων που προάγουν την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τις αξίες του σεβασμού, της συμπερίληψης και της αποδοχής της διαφορετικότητας.

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