Μετατόπιση ισραηλινής κοινής γνώμης σε θέματα ασφάλειας καταγράφει δημοσκόπηση

Σαφή μετατόπιση της ισραηλινής κοινής γνώμης προς την ανάγκη στρατηγικού βάθους και μόνιμης ισραηλινής παρουσίας ασφαλείας σε κρίσιμες περιοχές καταγράφει νέα δημοσκόπηση του Jerusalem Center for Foreign Affairs and Security.

Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειονότητα των Ισραηλινών θεωρεί ότι τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου επιβάλλουν τη διατήρηση ζωνών ασφαλείας στη Γάζα, στον νότιο Λίβανο, κατά μήκος των συνόρων με τη Συρία και στην Κοιλάδα του Ιορδάνη.

Το 54% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι τα σύνορα του Ισραήλ δεν προστατεύονται επαρκώς μετά την 7η Οκτωβρίου, ενώ το 42% θεωρεί ότι είναι προστατευμένα. Παράλληλα, το 56% αποδίδει την αποτυχία που επέτρεψε την επίθεση όχι σε έναν μεμονωμένο παράγοντα, αλλά σε συνδυασμό λαθών και αστοχιών.

Ιδιαίτερα έντονη εμφανίζεται η δυσπιστία έναντι διεθνών μηχανισμών ασφαλείας. Το 65% δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται διεθνείς δυνάμεις ως υποκατάστατο της ισραηλινής στρατιωτικής παρουσίας στα σύνορα. Από αυτούς, το 40% απαντά ότι μόνο το Ισραήλ μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ενώ το 25% επικαλείται την ιστορική αποτυχία διεθνών δυνάμεων να παράσχουν αποτελεσματική ασφάλεια.

Τα ευρήματα δείχνουν επίσης επανεξέταση παλαιότερων επιλογών. Το 48% χαρακτηρίζει τις Συμφωνίες του Όσλο στρατηγικό λάθος, ενώ το 56% θεωρεί λανθασμένη τη μονομερή αποχώρηση από τη Γάζα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ