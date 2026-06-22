Σχεδόν 100.000 Ινδοί φοιτητές σπουδάζουν στην Ευρώπη, σύμφωνα με την EEAS

Η Ινδία διατήρησε και το 2026 τη θέση της ως η χώρα με τους περισσότερους δικαιούχους των ιδιαίτερα ανταγωνιστικών υποτροφιών Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD), με 75 Ινδούς φοιτητές να εξασφαλίζουν υποτροφία για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2026-2028.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS), η οποία δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, η Ινδία συγκαταλέγεται και φέτος στις τρεις κορυφαίες χώρες παγκοσμίως ως προς τον αριθμό των νέων υποτρόφων Erasmus Mundus, ενώ παραμένει η χώρα με τους περισσότερους αποδέκτες των συγκεκριμένων υποτροφιών από το 2004.

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι σχεδόν 100.000 Ινδοί φοιτητές σπουδάζουν σήμερα σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, γεγονός που καταδεικνύει τη διαρκή ελκυστικότητα της Ευρώπης ως προορισμού για ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τη δημιουργία του Δικτύου Φοιτητών-Πρεσβευτών ΕΕ–Ινδίας (EU-India Student Ambassadors’ Network), στο οποίο θα συμμετέχουν 40 φοιτητές από 20 πανεπιστήμια της Ινδίας. Όπως αναφέρεται, το δίκτυο αποσκοπεί στην προώθηση των ευκαιριών σπουδών και έρευνας στην Ευρώπη, καθώς και στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας.

Για να γιορτάσει τα φετινά επιτεύγματα, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ινδία διοργάνωσε τελετή προετοιμασίας αναχώρησης στο Νέο Δελχί, συγκεντρώνοντας τους επιλεγμένους υποτρόφους, εκπροσώπους κρατών μελών της ΕΕ, αποφοίτους του προγράμματος και βασικούς φορείς του τομέα της εκπαίδευσης. Η εκδήλωση λειτούργησε ως πλατφόρμα προετοιμασίας των φοιτητών για το ακαδημαϊκό τους ταξίδι στην Ευρώπη.

Επισημαίνεται ότι οι υπότροφοι του 2026 θα φοιτήσουν σε πανεπιστήμια 15 ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Δανία, η Φινλανδία και η Ολλανδία, καθώς και σε συνεργαζόμενα ιδρύματα άλλων ευρωπαϊκών και εταίρων χωρών.

Σύμφωνα με την EEAS, οι φοιτητές επέλεξαν μεταπτυχιακά προγράμματα σε τομείς που συνδέονται με τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ και της Ινδίας, όπως η κυβερνοασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η έξυπνη αστική ανάπτυξη, τα νανοσυστήματα, η εμβολιολογία και οι φαρμακευτικές επιστήμες. Παράλληλα, σημαντικός αριθμός υποτρόφων επέλεξε σπουδές στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Η EEAS σημειώνει επίσης ότι η φετινή ομάδα υποτρόφων διατηρεί τη θετική τάση σχεδόν ισότιμης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών.

Σε δηλώσεις του που παρατίθενται στην ανακοίνωση, ο Πρέσβης της ΕΕ στην Ινδία, Ερβέ Ντελφέν, ανέφερε ότι το Erasmus+ αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα πρόγραμμα υποτροφιών, καθώς προσφέρει πρόσβαση σε ευρωπαϊκά δίκτυα γνώσης, έρευνας και πολιτισμού και συμβάλλει στην ενίσχυση της κινητικότητας ταλέντων μεταξύ Ευρώπης και Ινδίας.

Αναφερόμενος στο νέο Δίκτυο Φοιτητών-Πρεσβευτών, σημείωσε ότι στόχος είναι η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των πολιτών των δύο πλευρών και η δημιουργία μιας νέας γενιάς νέων που θα λειτουργούν ως γέφυρες συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης.

Σύμφωνα με την EEAS, οι 40 φοιτητές-πρεσβευτές προέρχονται από 20 πανεπιστήμια σε 14 ινδικές πολιτείες και εδάφη της Ένωσης, εκπροσωπώντας ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, από κορυφαία τεχνολογικά και ερευνητικά κέντρα έως περιφερειακά πανεπιστήμια.

Η EEAS υπενθυμίζει ότι από το 2004 περισσότεροι από 7.500 Ινδοί πολίτες έχουν επωφεληθεί από βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποτροφίες Erasmus+, ενώ περισσότεροι από 2.500 έχουν λάβει κοινά μεταπτυχιακά Erasmus Mundus.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το Erasmus+ λειτουργεί και ως εργαλείο ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών και ινδικών πανεπιστημίων. Από το 2021, ινδικά ιδρύματα συμμετείχαν σε 16 έργα ανάπτυξης ικανοτήτων στην ανώτατη εκπαίδευση, ενώ εγκρίθηκαν 17 έργα Jean Monnet με τη συμμετοχή Ινδών ακαδημαϊκών στον τομέα των Ευρωπαϊκών Σπουδών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ