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«Κράτος Μαφία»: Στον Σαββίδη στάλθηκαν το πόρισμα και το μαρτυρικό υλικό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το μαρτυρικό υλικό διαβιβάστηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς σε ψηφιακή μορφή, μέσω φορητής μονάδας αποθήκευσης δεδομένων.

Την παράδοση τη Δευτέρα το πρωί του πορίσματος και του μαρτυρικού υλικού, που αφορά στην έρευνα για την υπόθεση «Κράτος Μαφία», επιβεβαίωσε στο ΚΥΠΕ η Νομική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το πρωί, λίγο πριν τις 11:00 στάληκε στον Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη, το πολυσέλιδο πόρισμα, έκτασης περίπου 3.000 σελίδων.

Το μαρτυρικό υλικό διαβιβάστηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς σε ψηφιακή μορφή, μέσω φορητής μονάδας αποθήκευσης δεδομένων.

Εξάλλου, λίγο αργότερα το πόρισμα παραδόθηκε και στον Έφορο Φορολογίας, Σωτήρη Μαρκίδη, για τη διερεύνηση δεδομένων που αφορούν επτά πρόσωπα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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