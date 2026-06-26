Όφελος 15,5 εκατ. ευρώ από την παράταση της μείωση φόρων στα καύσιμα

Η παράτηση μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2026 της μειωμένη φορολόγησης στα καύσιμα κίνησης θα περιορίσει τη δαπάνη των καταναλωτών κατά 15,5 εκατ. ευρώ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών. Την Πέμπτη η Βουλή ενέκρινε την παράταση της μείωσης των ειδικών φόρων κατανάλωσης.





Το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία της 24ης Ιουνίου 2026, αποφάσισε να παρατείνει αρχικά το μέτρο έως τις 31 Αυγούστου 2026. Ακολούθως, μετά από αίτημα των περισσότερων κομμάτων στη συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 25 Ιουνίου, το ΥΠΟΙΚ συναίνεσε σε νέα παράταση έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2026, ώστε να υπάρξει επαναξιολόγηση με την έναρξη των εργασιών της Βουλής το φθινόπωρο.



Η ελάφρυνση

Με τη ρύθμιση διατηρείται η ελάφρυνση της φορολογικής επιβάρυνσης κατά 8,33 σεντς ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη παραμένει μειωμένος από 0,429 ευρώ ανά λίτρο σε 0,359 ευρώ, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης από 0,40 ευρώ ανά λίτρο σε 0,33 ευρώ.

Το υπουργείο

Το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι, παρότι καταγράφεται τάση αποκλιμάκωσης στις διεθνείς τιμές και στις λιανικές τιμές καυσίμων, δεν έχει υπάρξει ακόμη σταθεροποίηση. Υπογραμμίζει επίσης ότι η Κύπρος εξακολουθεί να έχει από τις χαμηλότερες τιμές στην ΕΕ τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης.