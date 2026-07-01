Η συνεισφορά των δικαιούχων του «κτίΖΩ» δεν καταλήγει στο κράτος διευκρινίζει το ΥΠΕΣ

Το ποσό που καταβάλλουν οι δικαιούχοι για τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο «κτίΖΩ» δεν εισπράττεται από το κράτος, αλλά κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί στο όνομα των ιδιοκτητών της κάθε πολυκατοικίας για την κάλυψη μέρους του κόστους ανέγερσης, διευκρινίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, απαντώντας σε αναφορές που έγιναν στη χθεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων και σε δημοσίευμα περί είσπραξης €6 εκατ. από το Δημόσιο.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο αναφέρει ότι η συνεισφορά των δικαιούχων κυμαίνεται από €10.000 έως €25.000, ανάλογα με τον τύπο του διαμερίσματος, ενώ η κρατική συνεισφορά ανέρχεται από €30.000 έως €50.000 ανά διαμέρισμα, καλύπτοντας περίπου το 80% του κόστους κατασκευής κάθε πολυκατοικίας.

Παράλληλα, σημειώνει ότι οι δύο πρώτες πολυκατοικίες που ανεγείρονται στο πλαίσιο του Σχεδίου βρίσκονται στο τελικό στάδιο των εργασιών και αναμένεται να παραδοθούν το επόμενο διάστημα. Άλλες έξι πολυκατοικίες βρίσκονται υπό κατασκευή, ενώ μέχρι το τέλος του έτους προγραμματίζεται η έναρξη εργασιών σε ακόμη τρεις και η έκδοση πολεοδομικών αδειών για άλλες πέντε.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι «η πρόοδος των έργων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφονται καθυστερήσεις, μεταξύ άλλων λόγω άρνησης εκκένωσης διαμερισμάτων».

Υπενθυμίζει ακόμη ότι το Σχέδιο προέβλεπε εξαρχής τη δυνατότητα αποχώρησης των δικαιούχων, με καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης που περιλαμβάνει τόσο την κρατική συνεισφορά όσο και την αξία του μεριδίου γης, όπως αυτή εκτιμήθηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Η αποζημίωση φθάνει έως τις €119.500, με 42 δικαιούχους να έχουν ήδη επιλέξει αυτή τη δυνατότητα, λαμβάνοντας συνολικά €3.341.811.

Σε σχέση με την προσωρινή στέγαση των δικαιούχων, το Υπουργείο αναφέρει ότι εξακολουθεί να επιδοτεί το ενοίκιο, παρότι έχει παρέλθει το αρχικά προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του κράτους. Για τον σκοπό αυτό διατίθενται περίπου €133.000 μηνιαίως, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το μέτρο θα πρέπει να επανεξεταστεί.

Αναφέρεται επίσης ότι επισπεύσθηκε η έναρξη της δεύτερης και της τρίτης φάσης του Σχεδίου, με στόχο την ταχύτερη αποκατάσταση των δομικών προβλημάτων. Στις δύο αυτές φάσεις προβλέπεται κρατική χορηγία έως €300.000 για επισκευές και επιπλέον €90.000 για εγκατάσταση ανελκυστήρα όπου δεν υπάρχει. Μέχρι σήμερα, ενδιαφέρον συμμετοχής έχουν εκδηλώσει 30 πολυκατοικίες της δεύτερης φάσης, ενώ 41 πολυκατοικίες που είχαν αρχικά ενταχθεί στην τρίτη φάση μεταφέρθηκαν στη δεύτερη, ώστε να επιταχυνθούν οι εργασίες αποκατάστασης.