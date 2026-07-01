Μπροστά σε εξελίξεις το Κυπριακό: Η ώρα της ευθύνης και το καθαρό μήνυμα Αβέρωφ προς Χριστοδουλίδη

Σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για το Κυπριακό, ο Αβέρωφ Νεοφύτου με ανάρτησή του, ευθυγραμμίζεται με τις εκτιμήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Εθνών, υπογραμμίζοντας ότι η διεθνής κοινότητα στοχεύει πλέον σε μια οριστική και συνολική διευθέτηση. Παράλληλα, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, στέλνει σαφές μήνυμα για τους κινδύνους της στασιμότητας και δηλώνει έτοιμος να στηρίξει την προσπάθεια.
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Συγκεκριμένα, ο κ. Νεοφύτου αναφέρει στην τοποθέτησή του:
«Τα πράγματα κινούνται προς μια σοβαρή πρωτοβουλία για το Κυπριακό, όπως είπε επανειλημμένα και ο ΠτΔ αλλά και τα Ηνωμένα Έθνη. Είνα ξεκάθαρο ότι ο διεθνής παράγοντας εργάζεται για μια συνολική λύση του Κυπριακού. Όχι απλά για συνομιλίες. Το status quo δεν είναι λύση. Αλλά ούτε μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Κι αυτό το επαναλαμβάνουν εμφατικά και τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι ένα καθαρό μήνυμα που ελπίζω να γίνει αντιληπτό απ’ όλους μας. Στην πορεία προς την λύση ο ΠτΔ θα μας βρει δίπλα του».