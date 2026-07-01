Μπροστά σε εξελίξεις το Κυπριακό: Η ώρα της ευθύνης και το καθαρό μήνυμα Αβέρωφ προς Χριστοδουλίδη

Σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για το Κυπριακό, ο Αβέρωφ Νεοφύτου με ανάρτησή του, ευθυγραμμίζεται με τις εκτιμήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Εθνών, υπογραμμίζοντας ότι η διεθνής κοινότητα στοχεύει πλέον σε μια οριστική και συνολική διευθέτηση. Παράλληλα, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, στέλνει σαφές μήνυμα για τους κινδύνους της στασιμότητας και δηλώνει έτοιμος να στηρίξει την προσπάθεια.

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Συγκεκριμένα, ο κ. Νεοφύτου αναφέρει στην τοποθέτησή του: