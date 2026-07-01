Δωρεά 67.000 ευρώ στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους από την Ελλάδα

Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ), έλαβε οικονομική συνεισφορά ύψους €67.000 από την Ελληνική Δημοκρατία στις 30 Ιουνίου.

Σε ανακοίνωση της ΔΕΑ αναφέρεται ότι με τη νέα αυτή συνεισφορά, η συνολική οικονομική στήριξη της Ελλάδας προς την Επιτροπή από το 2006 ανέρχεται πλέον στις €542.000.

Η συνεισφορά αυτή θα στηρίξει τις δραστηριότητες της ΔΕΑ για το 2026 και θα προωθήσει την ανθρωπιστική της αποστολή για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση, και την επιστροφή των λειψάνων των αγνοουμένων στις οικογένειες τους, προστίθεται.

«Μέσω αυτού του έργου, η ΔΕΑ συμβάλλει στο να δοθούν απαντήσεις σε οικογένειες που έχουν βιώσει δεκαετίες αβεβαιότητας σχετικά με την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων», σημειώνεται.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο της ΔΕΑ για την εκταφή, την ταυτοποίηση και την επιστροφή των οστών αγνοουμένων στην Κύπρο, τέθηκε σε εφαρμογή το 2006. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο κύριος χρηματοδότης του έργου.

Έως σήμερα, 1.075 αγνοούμενοι και από τις δύο κοινότητες της Κύπρου έχουν ταυτοποιηθεί και επιστραφεί στις οικογένειές τους για αξιοπρεπή ταφή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ