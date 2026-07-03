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Η Lidl Κύπρου διαχρονικά δίπλα στους νέους, μέσα από την Παγκύπρια Κατασκήνωση του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

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Με ουσιαστική προσφορά προς το Τμήμα Νέων του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, η Lidl Κύπρου στήριξε, για ακόμα μια χρονιά, μια εβδομάδα εμπειριών, μάθησης και κοινωνικής ενδυνάμωσης για 50 μαθητές από όλη την Κύπρο.

Η ολοκλήρωση της φετινής Παγκύπριας Καλοκαιρινής Κατασκήνωσης του Τμήματος Νέων του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού επιβεβαίωσε για ακόμη μια χρονιά τη σταθερή δέσμευση της Lidl Κύπρου να στηρίζει πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, που δίνουν στους νέους χώρο, ευκαιρίες και εμπειρίες με πραγματική αξία. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος μιας πολύχρονης, σταθερής και εξελισσόμενης συνεργασίας της Lidl Κύπρου με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, που έχει ως στόχο τη στήριξη των πιο ευάλωτων μελών της κοινωνίας μας. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, η Lidl Κύπρου συνεχίζει να προσφέρει, αναδεικνύοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας.

Η κατασκήνωση πραγματοποιήθηκε από τις 22 μέχρι τις 29 Ιουνίου 2026, στον Κατασκηνωτικό Χώρο του Δήμου Λακατάμειας, στα Χανδριά, φιλοξενώντας 50 μαθητές Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης από όλη την Κύπρο. Για μία εβδομάδα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια διαφορετική καλοκαιρινή εμπειρία, μέσα από εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές στη γύρω περιοχή, υπαίθριες δραστηριότητες, μουσικές βραδιές, κινηματογραφικές προβολές, αθλητικές δραστηριότητες, συζητήσεις για θέματα που απασχολούν τους νέους, αλλά και δράσεις ενημέρωσης γύρω από τον Ερυθρό Σταυρό και την αξία του εθελοντισμού. Μέσα σε ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον, οι νέοι είχαν την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν, να συνεργαστούν, να εκφραστούν και να δημιουργήσουν αναμνήσεις που ξεπερνούν τα όρια μιας απλής καλοκαιρινής δραστηριότητας.

 

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