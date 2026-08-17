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Γάζα: «Πρώτα ο αφοπλισμός της Χαμάς, μετά η ανοικοδόμηση» – Τι συμφωνήθηκε στην Ιερουσαλήμ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οπως μεταδίδεται, στη συνάντηση η οποία διήρκησε πάνω από τέσσερις ώρες, συμμετείχαν ο Βενιαμίν Νετανιάχου, ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο Τόνι Μπλερ, ο Νικολάι Μλαντένοφ επικεφαλής του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα και άλλα μέλη του Συμβουλίου.

Οι συμμετέχοντες στη σημερινή συνάντηση στην Ιερουσαλήμ, η οποία είχε στόχο την άρση του αδιεξόδου στην εφαρμογή του αμερικανικού σχεδίου για τη Γάζα, συμφώνησαν ότι, ως πρώτο βήμα της διαδικασίας αποστρατιωτικοποίησης, η Χαμάς θα πρέπει να παραδώσει τον οπλισμό της προς καταστροφή υπό αμερικανική εποπτεία, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ισραηλινά αλλά και διεθνή ΜΜΕ.

Οπως μεταδίδεται, στη συνάντηση η οποία διήρκησε πάνω από τέσσερις ώρες, συμμετείχαν ο Βενιαμίν Νετανιάχου, ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο Τόνι Μπλερ, ο Νικολάι Μλαντένοφ επικεφαλής του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα και άλλα μέλη του Συμβουλίου.

Η εφημερίδα «Μααρίβ» αναφέρει ότι συμφωνήθηκε πως δεν θα αρχίσει οποιαδήποτε διαδικασία ανοικοδόμησης προτού η Χαμάς αφοπλιστεί σε ολόκληρη τη Λωρίδα. Η ισραηλινή θέση παραμένει ότι ο αφοπλισμός πρέπει να προηγηθεί τόσο της ανοικοδόμησης όσο και οποιασδήποτε περαιτέρω αποχώρησης του ισραηλινού στρατού.

Ο Βενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να ξεκαθάρισε ότι, στο παρόν στάδιο, ο στρατός δεν θα αποχωρήσει από την «κίτρινη γραμμή» και ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει την ελευθερία δράσης του εναντίον απειλών προς τις δυνάμεις και τους πολίτες του, χωρίς αλλαγή στην πολιτική των στοχευμένων εξουδετερώσεων. Σήμερα το Ισραήλ ελέγχει περίπου το 60% της Λωρίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε επίσης στον κ. Κούσνερ ότι θα ήταν «προβληματικό» να υπάρξει πρόοδος στο σχέδιο πριν από τις ισραηλινές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τις απευθείας συνομιλίες των Κούσνερ, Μπλερ και Μλαντένοφ στην Αίγυπτο με αντιπροσωπεία της Χαμάς υπό τον Χαλίλ αλ Χάγια. Η αμερικανική πλευρά ζήτησε συγκεκριμένα και επαληθεύσιμα βήματα προς τον αφοπλισμό. Η Χαμάς επανέλαβε ότι αποδέχεται καταρχήν τη διαδικασία, ζητώντας όμως τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων, αποχώρηση και έναρξη της ανοικοδόμησης.

Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει επίσης παλαιστινιακή τεχνοκρατική διοίκηση χωρίς συμμετοχή της Χαμάς, ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, δημιουργία νέας παλαιστινιακής αστυνομίας και σταδιακή ισραηλινή αποχώρηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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