Χρηματοδότηση για δενδροφύτευση στη Λάσα από Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Χρηματοδότηση ύψους 500 ευρώ για την προγραμματισμένη δράση δενδροφύτευσης στην Κοινότητα Λάσας ανακοίνωσε χθες ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Ηλίας Μυριάνθους, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, κατά τη διάρκεια της χοροεσπερίδας της κοινότητας. Ο κ. Μυριάνθους ανέφερε ότι η οικονομική ενίσχυση αποτελεί έμπρακτη συμβολή στην προσπάθεια της Λάσας για ενίσχυση του πρασίνου, σημειώνοντας παράλληλα ότι προσωπική του προτεραιότητα είναι η άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και η γνώση, από κοντά, των προβλημάτων αλλά και των πρωτοβουλιών τους.

Στον χαιρετισμό του, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Επίτροπος μετέφερε τους θερμούς χαιρετισμούς και τα συγχαρητήρια του κ. Χριστοδουλίδη προς τους κατοίκους της Λάσας για την αγάπη και το έμπρακτο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για την Κοινότητά τους. Η φετινή διοργάνωση, όπως ανέφερε, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η παραδοσιακή χοροεσπερίδα πλαισιώνεται για πρώτη φορά από σειρά εκδηλώσεων με στόχο να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά στο χωριό και, ιδιαίτερα, να δώσει στους νέους την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα την ιστορία και την παράδοσή του και να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με τον τόπο.

Ο κ. Μυριάνθους υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των αποδήμων, καθώς και της συνεργασίας τους με την κοινοτική αρχή και τους κατοίκους, για τη διατήρηση ζωντανών των μικρών κοινοτήτων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πολιτιστική ταυτότητα της Λάσας και στη σύνδεσή της με την παράδοση των φυθκιώτικων υφαντών, μιας από τις παλαιότερες μορφές λαϊκής χειροτεχνίας της Κύπρου, η οποία περιλαμβάνεται στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Όπως σημείωσε, η τέχνη αυτή, με επίκεντρο τη γειτονική Φύτη, αναπτύχθηκε και στη Λάσα και αποτέλεσε για χρόνια μέρος της καθημερινότητας και της δημιουργικότητας των κατοίκων της περιοχής. Παράλληλα, τόνισε ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά μπορεί να αποτελέσει μέρος της σύγχρονης φυσιογνωμίας ενός τόπου και να συμβάλει στην προβολή και την ανάπτυξή του. Τα ήθη και έθιμα, το φυσικό περιβάλλον, η αρχιτεκτονική και η παράδοση, ανέφερε, μπορούν, όταν αναδεικνύονται και αξιοποιούνται σωστά, να δημιουργήσουν νέες δυνατότητες για τις κοινότητες.

Ο Επίτροπος αναφέρθηκε και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρές κοινότητες, όπως η πληθυσμιακή συρρίκνωση, η απομάκρυνση των νέων, αλλά και η ανάγκη για περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης και καλύτερες υποδομές. Σύμφωνα με τον κ. Μυριάνθους, η στήριξη της υπαίθρου και των ορεινών και μικρών κοινοτήτων αποτελεί σημαντική πολιτική προτεραιότητα της Κυβέρνησης του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, με στόχο τη δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέπουν στους ανθρώπους να παραμένουν στις κοινότητές τους ή να επιστρέφουν σε αυτές, με καλύτερη ποιότητα ζωής και περισσότερες προοπτικές.

Κλείνοντας, συνεχάρη τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λασσιωτών, το Κοινοτικό Συμβούλιο και όλους όσοι εργάστηκαν για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων, εκφράζοντας την ευχή το φετινό τριήμερο να αποτελέσει την αρχή μιας προσπάθειας που θα φέρνει κάθε χρόνο ακόμη περισσότερους Λασσιώτες, απόδημους, νέους και φίλους της Κοινότητας πίσω στην πλατεία του χωριού.