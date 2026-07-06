H Coca-Cola HBC Κύπρου επιβραβεύει την αριστεία και επενδύει στο μέλλον της νέας γενιάς

Αντανακλώντας τη μακροχρόνια συνεργασία τους για τη στήριξη της ακαδημαϊκής αριστείας και της ανάπτυξης των νέων, η Coca-Cola HBC Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου τίμησαν για άλλη μια φορά την αριστεία επιβραβεύοντας τις εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις των φοιτητών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026 σε εκδήλωση στις 29 Ιουνίου 2026.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της δέσμευσης για βιώσιμη ανάπτυξη και ενδυνάμωση της νέας γενιάς, η Coca-Cola HBC Κύπρου συνεχίζει να επενδύει στο ταλέντο της χώρας, αναγνωρίζοντας ότι η γνώση, η καινοτομία και η αριστεία αποτελούν βασικούς πυλώνες για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Μέσα από τη μακροχρόνια και ουσιαστική συνεργασία της από το 2022 με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης (BPA), η Coca-Cola HBC Κύπρου ενισχύει έμπρακτα τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας, υποστηρίζοντας έμπρακτα τη συνεχή ανάπτυξη και επαγγελματική εξέλιξη των φοιτητών.

Από την έναρξη αυτής της συνεργασίας, 4 φοιτητές έχουν λάβει πλήρεις υποτροφίες αξίας €41.000, 4 ομάδες με την καλύτερη διπλωματική εργασία έχουν λάβει συνολικά €10.000 και 24 αριστούχοι φοιτητές έλαβαν βραβεία συνολικού ύψους €12.000

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας με το πρόγραμμα MBA απονεμήθηκαν:

Μία πλήρης υποτροφία αξίας €10,250 στην φοιτήτρια με τις υψηλότερες επιδόσεις στο Πρόγραμμα MBA πλήρους φοίτησης. Χρηματικό έπαθλο 2.500€ στην ομάδα φοιτητών με την καλύτερη διπλωματική εργασία.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Τμήμα BPA, απονεμήθηκαν:

Βραβεία συνολικού ύψους €3.000 σε πρωτοετείς, δευτεροετείς και τριτοετείς φοιτητές, καθώς και σε αριστούχους τελειόφοιτους της Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Μάρκετινγκ και της Διοίκησης.

Κατά τη διάρκεια της τελετής βράβευσης, ο Ανδρέας Γιόρτσιος, Corporate Affairs & Sustainability Manager, και η Χαρά Λεωνίδου, HR Business Partner της Coca-Cola HBC Κύπρου, συνεχάρησαν θερμά τους φοιτητές για τις διακρίσεις τους, επισημαίνοντας ότι η αριστεία, η προσήλωση στους στόχους και η συνεχής βελτίωση αποτελούν τα θεμέλια για την ανάδειξη των επόμενων επαγγελματιών και ηγετών της χώρας.

Ο Ανδρέας Γιόρτσιος, Corporate Affairs & Sustainability Manager της Coca-Cola HBC Κύπρου, δήλωσε: «Στην Coca-Cola HBC Κύπρου, επενδύουμε σταθερά στους νέους, αναγνωρίζοντας ότι αποτελούν τον σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης και προόδου στην κοινωνία μας. Η αριστεία, η καινοτομία και η συνεχής εξέλιξη είναι αξίες που μας καθοδηγούν και μας εμπνέουν να στηρίζουμε έμπρακτα τη νέα γενιά, εξοπλίζοντάς την για να πετύχει και να διαμορφώσει το μέλλον που της αξίζει».

Η Μαρία Πολυβίου, η οποία έλαβε την υποτροφία της Coca-Cola HBC Κύπρου, στον χαιρετισμό της αφού ευχαρίστησε την εταιρεία, επεσήμανε ότι «η αναγνώριση της προσπάθειας αποτελεί για όλους εμάς τους νέους επαγγελματίες όχι μόνο σημαντική επιβράβευση, αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την αριστεία με ήθος, συνέπεια και διάθεση προσφοράς».

Η Coca-Cola HBC Κύπρου παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία θετικού αποτυπώματος στην κοινωνία, επενδύοντας σταθερά στην εκπαίδευση και τους νέους, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και δυναμικού μέλλοντος για την Κύπρο.