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Αγία Νάπα: Με σουηδικά διαβατήρια οι τρεις που συνελήφθησαν για την επίθεση στον Τουρκοκύπριο - Αναζητείται και 4ο πρόσωπο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για την διαδικασία έκδοσης διαταγμάτων προσωποκράτησής τους.

Τρία άτομα με σουηδικό διαβατήριο έχουν συλληφθεί για την επίθεση κατά 47χρονου Τουρκοκύπριου στην Αγία Νάπα, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ. 

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Νωρίτερα, η Αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι τρία άτομα ηλικίας 18 ετών συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση τα ξημερώματα για διευκόλυνση των ανακρίσεων σε σχέση με την υπόθεση. Αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για την διαδικασία έκδοσης διαταγμάτων προσωποκράτησής τους.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, «και οι τρεις ταξιδεύουν με σουηδικό διαβατήριο αλλά η καταγωγή τους είναι Αλβανία, Χιλή και Ιράκ».

Ταυτόχρονα, η Αστυνομία ψάχνει και για τέταρτο άτομο το οποίο έχει ήδη αναγνωρίσει.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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