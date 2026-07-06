Εκπρόσωποι της Κομισιόν στην Κύπρο για επιδόσεις του «ΘΑλΕΙΑ2021–2027»

Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισκέφθηκαν την Κύπρο στις 2 και 3 Ιουλίου στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνάντησης Επανεξέτασης Επιδόσεων του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021–2027», με επίκεντρο την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος και τον ουσιαστικό αντίκτυπο των επενδύσεων της Πολιτικής Συνοχής στη χώρα μας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, οι εκπρόσωποι των Γενικών Διευθύνσεων Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) και Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (DG EMPL) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετείχαν στις εργασίες της Ετήσιας Συνάντησης Επανεξέτασης Επιδόσεων, που διοργανώθηκε από τη ΓΔ Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος με τη συμμετοχή εκπροσώπων αρμόδιων Υπουργείων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ2021-2027», εξετάστηκε η πρόοδος ως προς την εκπλήρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων εφαρμογής του και συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της ενδιάμεσης αναθεώρησής του.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στην Κύπρο, οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποίησαν επίσης επιτόπιες επισκέψεις σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ2021-2027», καλύπτοντας τομείς που αφορούν την πράσινη μετάβαση, την έρευνα και την καινοτομία, την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενημερώθηκαν για σημαντικές επενδύσεις στους τομείς της πράσινης μετάβασης και της έρευνας, ενώ επισκέφθηκαν το φωτοβολταϊκό πάρκο «Απόλλων», το οποίο αποτελεί μέρος του έργου «Πράσινη και Έξυπνη Διαχείριση Ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου».

Το έργο, αναφέρεται, συνολικού προϋπολογισμού €8,1 εκατ., αποτελεί Έργο Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ2021–2027» και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 5 MW και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας 2,35 MWh – την πρώτη εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας αυτού του είδους στην Κύπρο.

Με την ολοκλήρωσή του, το πάρκο «Απόλλων» αναμένεται να παράγει περίπου 8,4 GWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, καλύπτοντας σχεδόν το 50% των ενεργειακών αναγκών του Πανεπιστημίου και μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 5.600 τόνους ετησίως.

Στη Λευκωσία, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεναγήθηκε επίσης στις νέες ερευνητικές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής, ένα έργο προϋπολογισμού €20,8 εκατ., το οποίο ενισχύει τις υποδομές έρευνας και καινοτομίας, καθώς και στο Κέντρο Περίθαλψης και Αποκατάστασης Άγριας Πανίδας, προϋπολογισμού €720 χιλ., που αναβαθμίζει τις δυνατότητες περίθαλψης, αποκατάστασης και επανένταξης άγριων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον.

Στην επαρχία Λάρνακας, οι εκπρόσωποι της Επιτροπής επισκέφθηκαν το Πολυλειτουργικό Πάρκο στην περιοχή Τσιακκιλερού, έργο προϋπολογισμού €2,3 εκατ., το οποίο διαθέτει εκτεταμένους χώρους πρασίνου, αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδότοπο, ποδηλατοδρόμους, διαδρομές πεζών και υπαίθριο αμφιθέατρο, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, στη βιώσιμη κινητικότητα και στην κοινωνική ένταξη.

Ακολούθως επισκέφθηκαν το Δημοτικό Μέλαθρο Ηλικιωμένων «Ευανθία Πιερίδου», το οποίο, με προϋπολογισμό €6 εκατ., εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο του 2026 με δυνατότητα φιλοξενίας 48 ατόμων, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες φροντίδας σε πλήρως προσβάσιμες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι οι επιτόπιες επισκέψεις ολοκληρώθηκαν στις εγκαταστάσεις της Medicover Genetics Cyprus, όπου παρουσιάστηκε ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο παράδειγμα αξιοποίησης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για τη μετεξέλιξη μιας κυπριακής ερευνητικής προσπάθειας σε μια διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία βιοτεχνολογίας και γενετικής διάγνωσης, αναδεικνύοντας τη συμβολή των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας.

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι της DG REGIO πραγματοποίησαν συναντήσεις με δικαιούχους έργων στους τομείς της διαχείρισης των υδάτων και της έρευνας και καινοτομίας, ενώ η αποστολή της DG EMPL επισκέφθηκε το έργο «Νέο Δίκτυο Υπηρεσιών Κοινωνικής Ενσωμάτωσης για Άτομα με Αναπηρία», προϋπολογισμού €10 εκατ., το οποίο συμβάλλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης, στην ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία.

Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027» αποτελεί το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων που υλοποιείται στην Κύπρο, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €1,8 δισ., εκ των οποίων €969 εκατ. προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και €842 εκατ. από εθνικούς πόρους. Μέσα από το Πρόγραμμα χρηματοδοτούνται επενδύσεις που προωθούν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών σε ολόκληρη την Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ