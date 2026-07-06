Η Κούσιου στη θέση της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΣΥ - Η Αννίτα κλειδώνει συνεργάτες

Την Έλενα Κούσιου Χατζηδημητρίου τοποθετεί ο ΔΗΣΥ στη θέση της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π». Θα αντικαταστήσει την Φωτεινή Τσιρίδου η οποία εκλέχθηκε βουλεύτρια στην επαρχία Λεμεσού και ανέλαβε την προεδρία της Επιτροπής Νομικών της Βουλής. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι εντός της ημέρας θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την Πινδάρου.

Αρνήθηκε πρόταση για υπουργοποίηση

Αξίζει να σημειωθεί ότι το προηγούμενο διάστημα η Έλενα Κούσιου Χατζηδημητρίου βολιδοσκοπήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για υπουργοποίηση στο πλαίσιο του επικείμενου ανασχηματισμού του Υπουργικού Συμβουλίου. Ωστόσο, η κ. Κούσιου έδωσε αρνητική απάντηση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι ο ΔΗΣΥ με τον οποίο κατήλθε υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές βρίσκεται στην αντιπολίτευση.

Η Αννίτα χτίζει ομάδα

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Ιουνίου η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου ανακοίνωσε τον διορισμό του εκπρόσωπου Τύπου του κόμματος Ονούφριου Κουλλά στη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του κόμματος. Ο κ. Κουλλά συνεχίζει παράλληλα ως εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.

Ακολούθησε η ανακοίνωση της Πινδάρου για τη συνέχιση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Χατζηγεωργίου στη θέση του γραμματέα Διεθνών Σχέσεων του κόμματος. Παράλληλα, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανακοίνωσε ότι η Μαργαρίτα Καϊμακλιώτη θα συνεχίσει ως αναπληρώτρια γραμματέας Διεθνών Σχέσεων, η οποία είναι συνεργάτιδα του ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά.

Επίσης, ανακοινώθηκε η παραμονή του Χριστόδουλου Ιωάννου στην ομάδα Διεθνών Σχέσεων, ο οποίος είναι συνεργάτης του ευρωβουλευτή Μιχάλη Χατζηπαντέλα στις Βρυξέλλες.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες ανακοινώσεις για την αξιοποίηση συναγερμικών στελεχών και υποψηφίων βουλευτών που δεν εξελέγησαν. Στόχος της ηγεσίας είναι η περαιτέρω συσπείρωση του ΔΗΣΥ και η δημιουργία μιας ευρύτερης ομάδας συνεργατών γύρω από την πρόεδρο του κόμματος.