Νέο Bean Bar στην Υπεραγορά Αλφαμέγα Λινόπετρας

Το Bean Bar συνεχίζει να γράφει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο κυπριακό market του καφέ, προσθέτοντας καθημερινά νέες εμπειρίες, νέες γεύσεις και ακόμη περισσότερα positive vibes στην καθημερινότητα των coffee lovers. Μετρώντας σχεδόν πέντε χρόνια δυναμικής παρουσίας και έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη ενός συνεχώς αυξανόμενου και απαιτητικού κοινού, η αγαπημένη αλυσίδα εγκαινιάζει το νέο της pop up κατάστημα στην Υπεραγορά Αλφαμέγα Λινόπετρας στη Λεμεσό.

Πρόκειται για το 23ο κατάστημα του δικτύου Bean Bar, το οποίο ενισχύει ακόμη περισσότερο την παρουσία του στην κυπριακή αγορά και φέρνει την αγαπημένη εμπειρία του specialty coffee ακόμη πιο κοντά στους καταναλωτές της Λεμεσού.

Ακολουθώντας τη διεθνή τάση των pop up coffee concepts, που έχει ήδη αγκαλιαστεί θερμά από το κυπριακό κοινό, το νέο κατάστημα δημιουργήθηκε για να προσφέρει μια μικρή καθημερινή απόδραση γεμάτη γεύσεις, αρώματα, χρώματα και καλή διάθεση.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαμβάνουν όλες τις αγαπημένες specialty coffee επιλογές του Bean Bar, από το χαρακτηριστικό χαρμάνι της Λατινικής Αμερικής με το γνώριμο Cool mood μέχρι τις μονοποικιλιακές προτάσεις από Νικαράγουα, Κόστα Ρίκα και Βραζιλία που εκφράζουν τα moods Calm, Wild και Alive αντίστοιχα. Espresso, cappuccino, freddo, americano, latte, mocha και καφές φίλτρου αποτελούν επιλογές για κάθε γούστο.

Το μενού συμπληρώνουν οι φυσικοί Bean Bar χυμοί καθώς και τα αγαπημένα δροσιστικά ροφήματα, αρωματικά τσάγια, υγιεινά snacks, energy balls, μπάρες και superfood pots, για τα οποία ξεχωρίζει η αλυσίδα και απευθύνονται σε όσους αναζητούν νόστιμες και ισορροπημένες επιλογές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Με έναν όμορφα διαμορφωμένο εσωτερικό χώρο αλλά και μια ευρύχωρη βεράντα, το νέο Bean Bar στη Λινόπετρα δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για ένα διάλειμμα από τα ψώνια, μια συνάντηση με φίλους ή απλώς μια στιγμή χαλάρωσης με τον αγαπημένο σας καφέ.

Σε δήλωσή της, η Βrand Manager του Bean Bar, Αντωνία Κουμέττου, σημείωσε: «Κάθε νέο κατάστημα Bean Bar είναι για εμάς κάτι περισσότερο από ένα καινούργιο σημείο στον χάρτη. Είναι μια νέα ευκαιρία να μοιραστούμε τη φιλοσοφία μας με ακόμη περισσότερους ανθρώπους και να μεταφέρουμε τα positive vibes που χαρακτηρίζουν το brand σε περισσότερες γειτονιές της Κύπρου. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την παρουσία μας στην Υπεραγορά Αλφαμέγα Λινόπετρας και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους επισκέπτες μας στον νέο μας χώρο. Ελπίζουμε να γίνει το αγαπημένο τους σημείο για τον καθημερινό καφέ, ένα δροσιστικό ρόφημα ή ένα μικρό διάλειμμα γεμάτο καλή διάθεση μέσα στη μέρα τους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι και το νέο κατάστημα του Bean Bar συνεργάζεται με τις πλατφόρμες online delivery φαγητού, Wolt, Bolt και Foody, ενώ διαθέσιμη είναι για τους πελάτες και η pick up επιλογή προϊόντων μέσω της εφαρμογής Bean Bar, με παραλαβή από το κατάστημα της προτίμησής τους.