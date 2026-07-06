«Κράτος Μαφία»: «Το μαρτυρικό υλικό βρίσκεται στο έλεος των υπόπτων» - Οι καταγγελίες της δικηγόρου του Δρουσιώτη και η απάντηση της Κυβέρνησης

Δριμεία κριτική στους χειρισμούς που ακολούθησαν την ολοκλήρωση του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για την πολύκροτη υπόθεση του λεγόμενου «Κράτους Μαφία» άσκησε η δικηγόρος του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, Λητώ Καριόλου, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για την πορεία της διερεύνησης και ζητώντας θεσμικές αλλαγές ώστε να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της διαδικασίας.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, η κ. Καριόλου έθεσε ευθέως το ερώτημα κατά πόσο υπάρχει πραγματική πολιτική και θεσμική βούληση να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης. «Το πραγματικό ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσον η κυβέρνηση, η Νομική Υπηρεσία, οι βουλευτές και τα κόμματα θέλουν πραγματικά να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της σοβαρότερης ποινικής υπόθεσης που έχουμε δει στην Κύπρο, η οποία αφορά σοβαρή θεσμική διαφθορά στο σύστημα εξουσίας και στους θεσμούς που είχαν καθήκον να προστατεύσουν το κράτος δικαίου», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, οι τέσσερις ανεξάρτητοι επιθεωρητές που διορίστηκαν από τον Επίτροπο Διαφάνειας πέτυχαν να εξασφαλίσουν κρίσιμες μαρτυρίες και αποδεικτικά στοιχεία, επειδή παρείχαν συγκεκριμένες εγγυήσεις εμπιστευτικότητας σε όσους συνεργάστηκαν με την έρευνα. «Έπεισαν ανθρώπους να μιλήσουν, να δώσουν στοιχεία και μαρτυρία. Έπεισαν δημοσιογράφους να αποκαλύψουν πηγές και μάρτυρες να αναλάβουν προσωπικό ρίσκο. Όλα αυτά έγιναν επειδή δόθηκαν συγκεκριμένες εγγυήσεις εμπιστευτικότητας», είπε.

Η κ. Καριόλου ανέφερε ότι μετά την παράδοση του πορίσματος, το Εισαγγελικό Συμβούλιο διαβίβασε αυτούσιο τον φάκελο της υπόθεσης, μαζί με τα πρακτικά, τα τεκμήρια και το σύνολο του μαρτυρικού υλικού, στην Αστυνομία και στο Υπουργικό Συμβούλιο, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή ως σοβαρή θεσμική αποτυχία.

«Το εισαγγελικό συμβούλιο παραλαμβάνει το πόρισμα, τα τεκμήρια και τα πρακτικά και τα διαβιβάζει αυτούσια, μαζί με όλα τα συνημμένα, στην Αστυνομία και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό αποτελεί θεσμική κατάρρευση», δήλωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, η συγκεκριμένη διαχείριση εξέθεσε τόσο τους μάρτυρες όσο και το ευαίσθητο μαρτυρικό υλικό. «Με αυτή τη διαχείριση εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα μάρτυρες και μαρτυρικό υλικό σε πιέσεις και πιθανούς κινδύνους. Το μαρτυρικό υλικό, που έπρεπε να διασφαλιστεί άμεσα, βρίσκεται εδώ και μισό μήνα εκτεθειμένο και στο έλεος των υπόπτων», ανέφερε.

Συνεχίζοντας διερωτήθηκε «ποιος πολίτης θα συνεργαστεί ξανά μετά από αυτό το φιάσκο; Ποιος δημοσιογράφος θα αποκαλύψει ξανά πηγές; Ποιος πληροφοριοδότης θα εμπιστευτεί ξανά έναν θεσμό; Η διαχείριση που έγινε έκανε ήδη ανεπανόρθωτη ζημιά στην εμπιστοσύνη των πολιτών», είπε.

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα θεσμικής αμεροληψίας όσον αφορά τον διορισμό των ποινικών ανακριτών, σημειώνοντας ότι, όπως ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας αυτοεξαιρέθηκαν από τον χειρισμό της υπόθεσης, θα έπρεπε να εξεταστεί αντίστοιχη προσέγγιση και σε σχέση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο.«Το θέμα δεν είναι προσωπικό, είναι θεσμικό. Γιατί δεν εφαρμόστηκε από τον Πρόεδρο το ίδιο κριτήριο αντικειμενικής αμεροληψίας που εφάρμοσαν ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας;», διερωτήθηκε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόταση νόμου που κατέθεσε ο βουλευτής του ΑΛΜΑ, Μιχάλης Παρασκεύα , την οποία χαρακτήρισε ως τη μοναδική άμεση διέξοδο από το υφιστάμενο αδιέξοδο. «Η μόνη λύση είναι η πρόταση νόμου που κατατέθηκε από τον κύριο Παρασκευά, για να δοθεί η εξουσία στον Επίτροπο Διαφάνειας, που είναι ο μόνος πραγματικά ανεξάρτητος θεσμός, να προχωρήσει άμεσα, ώστε να προστατευθεί το μαρτυρικό υλικό και να διοριστούν οι ανακριτές από την ίδια την Αρχή», ανέφερε.

Η κ. Καριόλου υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση μπορεί να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της ποινικής διερεύνησης, καθώς παρακάμπτει την ανάγκη λήψης αποφάσεων από θεσμούς για τους οποίους, όπως είπε, εγείρονται ζητήματα αντικειμενικής αμεροληψίας στην παρούσα υπόθεση.

Καταλήγοντας, αποκάλυψε ότι εξετάζονται νομικές ενέργειες για τους χειρισμούς που ακολούθησαν την παράδοση του πορίσματος.

«Εξετάζονται νομικά μέτρα για όλες τις αποφάσεις που είδαμε να λαμβάνονται σε αυτή τη διαχείριση, διότι εγείρονται σοβαρά νομικά ζητήματα τόσο για τους μάρτυρες όσο και για τα εμπλεκόμενα μέρη. Πιστεύω ότι η μόνη λύση είναι η συγκεκριμένη πρόταση νόμου, η οποία πρέπει να περάσει άμεσα», κατέληξε.

Τι απαντά η κυβέρνηση

Αναμονή να ολοκληρώσουν το έργο τους οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές για την υπόθεση " Κράτος Μαφία", συνέστησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, προσθέτοντας ότι η βούληση της Κυβέρνησης είναι να υπάρξει πλήρης διερεύνηση μακριά από κάθε παρέμβαση.

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης περί σύγκρουσης συμφερόντων για τον διορισμό και του νέου ποινικού ανακριτή, Ηλία Αναγνωστόπουλου, καθώς φαίνεται να είναι ο δικηγόρος του Ταλ Ντίλιαν, ο κύριος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η υπόθεση του «μαύρου βαν» δεν περιλαμβάνεται στα θέματα που εξετάζονται.

Πρόσθεσε ότι δεν αποτέλεσε αντικείμενο της έρευνας της Αρχής κατά της Διαφθοράς και δεν θα αποτελέσει αντικείμενο της διερεύνησης των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών.

Ο Εκπρόσωπος είπε ότι είναι εξόχως λυπηρό να επιχειρείται η πολιτική εργαλειοποίση μιας κατεξοχήν νομικής και θεσμικής διαδικασίας πριν ακόμη αυτή ξεκινήσει.

Τόνισε παράλληλα ότι είναι επικίνδυνο να προκαταβάλλεται δημόσια το αποτέλεσμα μιας ανεξάρτητης έρευνας, να απαξιώνονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και να δημιουργούνται άδικες εντυπώσεις για την εξυπηρέτηση μικροπολιτικών και μικροκομματικών συμφερόντων. Ο εκπρόσωπος είπε ότι ο κύριος Αναγνωστόπουλος θα διοριστεί στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού.