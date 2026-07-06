Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες εν μέσω καλοκαιριού – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν και πότε

Κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, καθώς ασταθείς καιρικές συνθήκες αναμένεται να επηρεάσουν σήμερα τα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια του νησιού.

Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ στις 12 το μεσημέρι και θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν σε περιοχές των ορεινών, του εσωτερικού και των βορείων.

Η ένταση της βροχής ενδέχεται τοπικά να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.

Η προειδοποίηση, με επίπεδο επικινδυνότητας κίτρινο, εκδόθηκε στις 10:50 το πρωί.