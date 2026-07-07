Workshop Συνδέσμου Διαφημιζομένων Κύπρου: «AI Visibility & Search in the Age of Generative AI»

Ο Πάνος Λαδάς, Managing Director της ON.marketing στην Ελλάδα, θα βρίσκεται στη Λευκωσία την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, προσκεκλημένος του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Κύπρου, για ένα 5ωρο εκπαιδευτικό session με θέμα AI Visibility & Search in the Age of Generative AI.

Μέχρι το τέλος του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν:

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη συμπεριφορά αναζήτησης και την εύρεση πελατών. Γιατί το SEO παραμένει απαραίτητο στην εποχή της αναζήτησης με AI. Πώς τα εργαλεία AI χρησιμοποιούν websites, κριτικές, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, YouTube, φόρουμ, τοπικές καταχωρίσεις, αναφορές στα μέσα ενημέρωσης και πηγές τρίτων. Τρόπους να ελέγξετε πώς τα ΑΙ εργαλεία περιγράφουν ένα brand, τους ανταγωνιστές και την κατηγορία του. Ποια νέα KPIs έχουν σημασία, συμπεριλαμβανομένων των AI αναφορών, των παραπομπών, του συναισθήματος και του μεριδίου φωνής. Τι πρέπει να ζητούν οι marketers από τις ομάδες περιεχομένου, SEO, PR και τεχνικής υποστήριξης. Πώς να δημιουργήσετε ένα πρακτικό σχέδιο δράσης για AI Visibility.

Ο Πάνος Λαδάς είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ON.marketing, εταιρείας GEO & SEO στην Ελλάδα και ενός από τα κορυφαία performance marketing agencies (και Premier Partner της Google τα τελευταία 5 χρόνια). Με 20 χρόνια εμπειρίας σε search και digital marketing, έχει αναπτύξει μάρκες όπως ab.gr, Leroy Merlin και Public.gr, και σήμερα ηγείται μιας ομάδας ειδικών σε GEO & SEO, performance, AI και data, καθώς και μετρήσεις.

Τρέχουσα εστίασή του είναι το GEO (Generative Engine Optimization), ο κλάδος της διατήρησης της ορατότητας των brands σε απαντήσεις AI από ChatGPT, Perplexity και τα AI Overviews της Google. Έχει δημιουργήσει και αναπτύξει στρατηγικές GEO για πελάτες σε ανταγωνιστικές αγορές και μετατρέπει αυτή την πρακτική εργασία σε άμεσα εφαρμόσιμη εκπαίδευση για marketers. Ο Πάνος εκπαιδεύει επαγγελματίες μέσω της KnowCrunch, του EY ReGeneration και του Found.ation και είναι ομιλητής σε εκδηλώσεις όπως το BrightonSEO.

Για μη μέλη του ΣΔΚ, η συμμετοχή είναι €50 συν ΦΠΑ. Εκτιμώμενη διάρκεια: 5 ώρες. Εγγραφές στο https://www.cyprusadvertisers.com/news-events/events/ai-visibility-search-in-the-age-of-generative-ai

Η εγγραφή θα επιβεβαιωθεί με email.

Ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Κύπρου είναι μη κερδοσκοπικός φορέας που εκπροσωπεί τις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις στην Κύπρο. Είναι μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Διαφημιζομένων από το 2004. Όραμα του συνδέσμου, η δημιουργία ενός υγιούς και αναπτυξιακού εμπορικού περιβάλλοντος στο οποίο τα brands μπορούν να ξεχωρίσουν και να οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και ειλικρινούς επικοινωνίας με τον καταναλωτή και τους υπόλοιπους stakeholders.