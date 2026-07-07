Τελετή Αποφοίτησης Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Νομικής Σχολής  του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Η Τελετή Αποφοίτησης της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας. Κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκαν συνολικά 257 πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι και διδακτορικά διπλώματα, ενώ φοιτήτριες και φοιτητές βραβεύθηκαν για την αριστεία και τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις.

Ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Αντρέας Ευσταθίου, απευθυνόμενος στους αποφοίτους, ανέφερε: «Σήμερα, μπαίνετε σε έναν κόσμο που διαμορφώνεται από τα όνειρά σας, την ανθεκτικότητα και το θάρρος σας. Αγκαλιάστε την αβεβαιότητα ως ευκαιρία και αφήστε την περιέργειά σας να σας οδηγήσει. Δεν είστε απλώς απόφοιτοι/ες – είστε αρχιτέκτονες του μέλλοντος. Προχωρήστε με σκοπό, ηγηθείτε με ακεραιότητα και μην σταματάτε ποτέ να μαθαίνετε. Ο κόσμος χρειάζεται το φως σας.»

Ο Πρύτανης αναφέρθηκε επίσης στα σημαντικά επιτεύγματα του Πανεπιστημίου κατά τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, σημειώνοντας: «Σήμερα, η ακαδημαϊκή μας κοινότητα αριθμεί σχεδόν 13.000 φοιτητές και φοιτήτριες από περισσότερες από 80 χώρες, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα και την εξωστρέφεια του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Αυτό το ακαδημαϊκό έτος αποτέλεσε ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία μας. Ξεκινήσαμε ένα συναρπαστικό ταξίδι μαζί με τους οκτώ εταίρους μας στη Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων SUNRISE, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση του πανεπιστημίου του μέλλοντος μέσα από την ευρωπαϊκή συνεργασία, την καινοτομία και την κοινή δημιουργία γνώσης.

Παράλληλα, γιορτάσαμε με ιδιαίτερη υπερηφάνεια την αποφοίτηση των πρώτων φοιτητών του κοινού ακαδημαϊκού μας εγχειρήματος με το Minjiang University στην Κίνα, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η γνώση, η αριστεία και η διεθνής συνεργασία δεν γνωρίζουν σύνορα. Με σταθερό προσανατολισμό στη διεθνοποίηση, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δημιουργεί νέες ευκαιρίες μάθησης, έρευνας και επαγγελματικής εξέλιξης, προετοιμάζοντας αποφοίτους που μπορούν να διακριθούν και να προσφέρουν σε μια παγκόσμια κοινωνία.»

Η τελετή κορυφώθηκε με συγκινητικές ομιλίες από τους αριστούχους αποφοίτους της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιωακείμ Αντρέου, καθώς και από την αριστούχα απόφοιτο της Νομικής Σχολής, Σοφία Ζαγκότη.