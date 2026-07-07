Νεκρή η γυναίκα-κλειδί που καταζητείτο από την Interpol για την απόπειρα δολοφονίας του «Κύπριου» ολιγάρχη στο Μονακό

Νεκρή εντοπίστηκε στην Ουκρανία η 39χρονη Αναστασία Μπερεζόφσκα, η οποία, σύμφωνα με ουκρανικά δημοσιεύματα, αναζητείτο από την Interpol σε σχέση με υπόθεση απόπειρας δολοφονίας του Ουκρανού επιχειρηματία με Κυπριακό διαβατήριο Βαντίμ Γερμολάεφ στο Μονακό.

Σύμφωνα με ουκρανικά δημοσιεύματα δημοσίευμα της, το σώμα της γυναίκας εντοπίστηκε το βράδυ της 6ης Ιουλίου, περίπου στις 23:00. Πηγές που επικαλείται το μέσο αναφέρουν ότι η Μπερεζόφσκα φέρεται να πυροβολήθηκε.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η γυναίκα είχε βρεθεί εκτός Ουκρανίας από τις 22 Μαρτίου 2025 έως την 1η Ιουλίου 2026.

Δύο ύποπτοι υπό κράτηση

Πηγές που επικαλείται η ουκρανική «Ukrainska Pravda» από τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας ανέφεραν ότι για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δύο ύποπτοι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας από τους δύο είναι εν ενεργεία αξιωματικός της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, ενώ ο δεύτερος είναι πρώην μέλος των σωμάτων ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν σχολιαστεί επίσημα από την Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας.

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Η υπόθεση στο Μονακό

Νωρίτερα μέσα στον ίδιο μήνα έγινε γνωστό ότι η Interpol είχε εκδώσει διεθνή ένταλμα για την Αναστασία Μπερεζόφσκα, η οποία φερόταν να καταζητείται για απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού επιχειρηματία Βαντίμ Γερμολάεφ στο Μονακό.

Στην καταχώριση της Interpol αναφερόταν ότι η γυναίκα κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο χώρο και εγκληματική συνωμοσία. Αναφερόταν επίσης ότι γνώριζε τη γερμανική γλώσσα και ότι προηγουμένως διέμενε στη Γερμανία.

The main suspect in the assassination attempt on Ukrainian oligarch Vadim Yermolaev in Monaco is Ukrainian Anastasia Berezovskaya, Interpol reports.



According to investigators, she disguised herself as a man, left a bag with explosives near Yermolaev's house, and remotely… https://t.co/jaVONVZ2tD pic.twitter.com/vobErRIKYz — Visegrád 24 (@visegrad24) July 3, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που έχουν δημοσιοποιηθεί, η έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της 29ης Ιουνίου, περίπου στις 21:00, στην οδό Ρεβεράν-Πατέρ Λουί Φρόλα στο Μονακό.

Οι Αρχές του Μονακό είχαν αναφέρει ότι διερευνούσαν την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο χώρο, ενώ, σύμφωνα με την εκδοχή των ανακριτών που μεταδόθηκε από δημοσιεύματα, σακίδιο με εκρηκτικό μηχανισμό είχε αφεθεί στην είσοδο συγκροτήματος κατοικιών και ενεργοποιήθηκε μέσω κινητού τηλεφώνου.

Ο Βαντίμ Γερμολάεφ και η σχέση του με την Κύπρο

Ο Βαντίμ Γερμολάεφ είναι Ουκρανός επιχειρηματίας με δραστηριότητα κυρίως στον τομέα των ακινήτων και των επενδύσεων μέσω του ομίλου Alef.

Ο επιχειρηματίας συνδέεται και με την Κύπρο, καθώς απέκτησε κυπριακή υπηκοότητα το 2019. Η απόκτηση της υπηκοότητας είχε αναφερθεί σε δημοσιεύματα που αφορούσαν τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και τους δεσμούς του με το νησί.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο Γερμολάεφ φέρεται να εγκαταστάθηκε στο Μονακό.

Δεν εξετάζεται πλέον σενάριο τρομοκρατίας

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις της Εισαγγελίας του Μονακό, το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας δεν αποτελεί πλέον την κύρια κατεύθυνση της έρευνας.

Η υπόθεση διερευνάται πλέον στο πλαίσιο αδικημάτων που αφορούν απόπειρα δολοφονίας και τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο χώρο.

Ο Βαντίμ Γερμολάεφ, ο οποίος τραυματίστηκε στην έκρηξη, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, εξήλθε από κώμα και η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση.

Η σύντροφός του, Άννα Ναζομπίνα, η οποία υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και ακρωτηριασμό άκρων, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Με πληροφορίες από Ukrainska Pravda