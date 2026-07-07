Ένοχη η Μαρίν Λεπέν για τα κονδύλια του Ευρωκοινοβουλίου – Ποινή τριών ετών, το ένα με βραχιολάκι

Ένοχη για την υπόθεση της παράνομης χρήσης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κρίθηκε η αρχηγός του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος, Μαρίν Λεπέν, με το δικαστήριο να επιβεβαιώνει την καταδίκη της και να της επιβάλλει ποινές που ενδέχεται να επηρεάσουν τα σχέδιά της για τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας.

Σύμφωνα με το BBC, το δικαστήριο επέβαλε στη Λεπέν ποινή φυλάκισης τριών ετών, εκ των οποίων τα δύο με αναστολή και το ένα με κατ’ οίκον περιορισμό μέσω ηλεκτρονικού βραχιολιού. Παράλληλα, επικυρώθηκε πρόστιμο ύψους 100.000 δολαρίων.

«Σοβαρά τα γεγονότα», ανέφερε η πρόεδρος του δικαστηρίου

Η πρόεδρος του δικαστηρίου, Μισέλ Αζί, ανέφερε ότι τα γεγονότα ήταν σοβαρά, σημειώνοντας ότι αφορούσαν περίοδο 11 ετών και τρεις κοινοβουλευτικές θητείες.

Όπως αναφέρθηκε κατά την ανακοίνωση της απόφασης, η υπόθεση αφορά την υπεξαίρεση περίπου €2,8 εκατ., τα οποία προορίζονταν για την πρόσληψη κοινοβουλευτικών βοηθών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η δικαστής σημείωσε ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια αποτελούν δημόσιο χρήμα και ότι οι ενέργειες που αποδίδονται στη Λεπέν και σε άλλα πρόσωπα προκάλεσαν ζημιά στην εικόνα των ευρωπαϊκών θεσμών, δημιουργώντας παράλληλα άνισους όρους σε σχέση με άλλα πολιτικά κόμματα.

Το ενδεχόμενο υποψηφιότητας στις προεδρικές

Παρά την απόφαση του δικαστηρίου, σύμφωνα με το BBC, η Μαρίν Λεπέν θεωρητικά εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας, καθώς η απαγόρευση άσκησης δημόσιου αξιώματος περιορίζεται ουσιαστικά σε 15 μήνες, αφού μέρος της ποινής έχει ανασταλεί.

Ωστόσο, η ίδια έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφια υπό τους συγκεκριμένους όρους, υποστηρίζοντας ότι η υποχρέωση ηλεκτρονικής επιτήρησης θα την εμποδίσει να πραγματοποιήσει κανονική προεκλογική εκστρατεία, καθώς θα απαιτείται άδεια για κάθε προεκλογική συγκέντρωση.

Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού αναμένεται να τοποθετηθεί δημόσια για την απόφαση σε τηλεοπτική συνέντευξη που έχει προγραμματιστεί για το βράδυ.

Πηγή: BBC