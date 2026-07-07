Αύξηση χαμηλών συντάξεων και μείωση αποκοπής 12% συζήτησε με Μουσιούττα η Βουλή Γερόντων

Την αύξηση των συντάξεων, με έμφαση στις χαμηλότερες, καθώς και τη μείωση της αποκοπής 12% στις συντάξεις όσων επιλέγουν πρόωρη αφυπηρέτηση στα 63 έτη, στο πλαίσιο της επικείμενης συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, έθεσε ως βασικές προτεραιότητες ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου, μέσω του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), με επικεφαλής τον Πρόεδρό του, Ηλία Δημητρίου, στο πλαίσιο διαλόγου για ζητήματα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το ΠΣΣΕ αναφέρει ότι κατά τη συνάντηση, η Επιτροπή έθεσε σειρά αιτημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μεταξύ των οποίων η αύξηση των συντάξεων και του ορίου φτώχειας, η κατάργηση της αποκοπής 12% στις συντάξεις όσων αφυπηρετούν στο 63ο έτος, η επέκταση της σύνταξης χηρείας στους άνδρες, η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων, η εφαρμογή της Κοινωνικής Κάρτας και η συνέχιση του Σχεδίου Επιχορήγησης Διακοπών για χαμηλοσυνταξιούχους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Μουσιούττας επισήμανε ότι η υπό επεξεργασία συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση των συντάξεων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Αναφορικά με τη μείωση του 12% στις περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης, ανέφερε ότι προγραμματίζεται η αναθεώρησή της προς τα κάτω, σε συνδυασμό με την εισαγωγή πρόσθετων κριτηρίων.

Σε ό,τι αφορά τη σύνταξη χηρείας για άνδρες και την επέκταση του δικαιώματος σε όλους τους χήρους, περιλαμβανομένων όσων επηρεάζονται από την ημερομηνία αναφοράς της 1ης Ιανουαρίου 2018, ο Υπουργός Εργασίας έκανε λόγο για σημαντικές δημοσιονομικές προκλήσεις λόγω του υψηλού κόστους εφαρμογής ενός τέτοιου μέτρου.

Για το θέμα των ψηφιακών συναλλαγών των ηλικιωμένων, ανέφερε ότι συνεχίζονται τα σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης μέσω των Κέντρων Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) και της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ), ενώ για την Κοινωνική Κάρτα σημείωσε ότι υπάρχει πρόθεση επίλυσης των ζητημάτων που έχουν προκύψει, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή της.

Αναφερόμενος στο Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών για συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα, ο Υπουργός ανέφερε ότι οι εξοικονομήσεις που προκύπτουν από το Υπουργείο αξιοποιούνται για τη χρηματοδότησή του.

Σε ανακοίνωσή τους, η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων και το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού χαιρετίζουν τη θετική στάση του Υπουργού και την πρόθεσή του να προωθήσει μέτρα που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.