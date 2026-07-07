Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Ένοχη η Μαρίν Λεπέν για τα κονδύλια του Ευρωκοινοβουλίου – Ποινή τριών ετών, το ένα με βραχιολάκι
| Παιδεία

«Χωρίς Τήβεννο»: Οι Παγκύπριες, το πτυχίο και η γενιά της πίεσης

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Header Image

Tρεις πρυτάνεις μιλούν για όσα αλλάζουν στην παιδεία, στους νέους και στα πανεπιστήμια

Τι θα καταργούσαν αύριο το πρωί από την κυπριακή παιδεία τρεις πρυτάνεις πανεπιστημίων; Από αυτή την ερώτηση ξεκινά το πρώτο επεισόδιο του podcast του «Πολίτη» «Χωρίς Τήβεννο», με καλεσμένους τον Τάσο Χριστοφίδη, πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον Φίλιππο Πουγιούτα, πρύτανη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, και τον Παντελή Σκλιά, πρύτανη του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος.

Η συζήτηση ανοίγει με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, την παπαγαλία και τον τρόπο εισδοχής στα πανεπιστήμια, αλλά γρήγορα πηγαίνει πολύ πιο πέρα, στους νέους που φτάνουν πιεσμένοι στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στο πτυχίο που δεν αποτελεί πλέον το τέλος της διαδρομής, στη δια βίου μάθηση, στα μικροδιαπιστευτήρια και στην αγορά εργασίας που αλλάζει συνεχώς.

Οι τρεις πρυτάνεις μιλούν και για την Τεχνητή Νοημοσύνη, όχι ως «μπαμπούλα», αλλά ως εργαλείο που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε, σκεφτόμαστε και δουλεύουμε. Την ίδια ώρα όμως βάζουν στο τραπέζι και την πιο ανθρώπινη πλευρά της εκπαίδευσης: τη μοναξιά, την πίεση, την αποξένωση ως συνέπεια της τεχνολογικής ανάπτυξης και κυρίως την ανάγκη των φοιτητών να νιώθουν μέρος μιας κοινότητας.

 

Παρακολουθήστε ολόκληρο το ΠΟΛcast: 

 

Tags

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα