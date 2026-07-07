«Χωρίς Τήβεννο»: Οι Παγκύπριες, το πτυχίο και η γενιά της πίεσης

Τι θα καταργούσαν αύριο το πρωί από την κυπριακή παιδεία τρεις πρυτάνεις πανεπιστημίων; Από αυτή την ερώτηση ξεκινά το πρώτο επεισόδιο του podcast του «Πολίτη» «Χωρίς Τήβεννο», με καλεσμένους τον Τάσο Χριστοφίδη, πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον Φίλιππο Πουγιούτα, πρύτανη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, και τον Παντελή Σκλιά, πρύτανη του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος.

Η συζήτηση ανοίγει με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, την παπαγαλία και τον τρόπο εισδοχής στα πανεπιστήμια, αλλά γρήγορα πηγαίνει πολύ πιο πέρα, στους νέους που φτάνουν πιεσμένοι στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στο πτυχίο που δεν αποτελεί πλέον το τέλος της διαδρομής, στη δια βίου μάθηση, στα μικροδιαπιστευτήρια και στην αγορά εργασίας που αλλάζει συνεχώς.

Οι τρεις πρυτάνεις μιλούν και για την Τεχνητή Νοημοσύνη, όχι ως «μπαμπούλα», αλλά ως εργαλείο που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε, σκεφτόμαστε και δουλεύουμε. Την ίδια ώρα όμως βάζουν στο τραπέζι και την πιο ανθρώπινη πλευρά της εκπαίδευσης: τη μοναξιά, την πίεση, την αποξένωση ως συνέπεια της τεχνολογικής ανάπτυξης και κυρίως την ανάγκη των φοιτητών να νιώθουν μέρος μιας κοινότητας.

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