Η DELSEY PARIS γιόρτασε 80 χρόνια ιστορίας με ένα ξεχωριστό επετειακό event στη Λευκωσία

Με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυσή της, η DELSEY PARIS πραγματοποίησε την Τετάρτη 2 Ιουλίου ένα μοναδικό επετειακό event στο εμβληματικό Αμφιθέατρο του Παλαιού ΓΣΠ στη Λευκωσία, τιμώντας την πλούσια ιστορία και την εξέλιξη ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα brands αποσκευών παγκοσμίως.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την MPM Imports, η οποία διατηρεί την αποκλειστική αντιπροσώπευση της DELSEY PARIS στην Κύπρο από το 1991, συμβάλλοντας για περισσότερες από τρεις δεκαετίες στην ανάπτυξη και εδραίωση του brand στην κυπριακή αγορά.

Ο ιστορικός χώρος αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για την εκδήλωση, καθώς η διαχρονική αισθητική και η αρχιτεκτονική του ταίριαξαν απόλυτα με τη φιλοσοφία της DELSEY, αναδεικνύοντας την κλασικότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική κομψότητα που χαρακτηρίζουν το brand από το 1946 μέχρι σήμερα.

Κεντρικό σημείο της βραδιάς αποτέλεσε ένα εντυπωσιακό χρονολόγιο (timeline), μέσα από το οποίο παρουσιάστηκαν εμβληματικά μοντέλα βαλιτσών DELSEY από την αρχή έως σήμερα, αποτυπώνοντας την εξέλιξη του σχεδιασμού, της καινοτομίας και της τεχνολογίας της εταιρείας μέσα στις τελευταίες οκτώ δεκαετίες.

Παράλληλα, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη σύγχρονη συλλογή της DELSEY μέσα από μια ιδιαίτερη παρουσίαση, όπου τα νέα μοντέλα ήταν τοποθετημένα αμφιθεατρικά στα σκαλιά του χώρου, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εικόνα που ανέδειξε τον σύγχρονο χαρακτήρα του brand.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των ΜΜΕ, content creators και travel bloggers, καθώς και συνεργάτες της εταιρείας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην ιστορία της DELSEY και να γνωρίσουν από κοντά το όραμα που συνεχίζει να εμπνέει το brand εδώ και 80 χρόνια.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε μέσα σε μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα, επιβεβαιώνοντας ότι η DELSEY PARIS συνεχίζει να εξελίσσεται, παραμένοντας πιστή στις αξίες που την καθιέρωσαν ως σημείο αναφοράς στον κόσμο των ταξιδιωτικών αποσκευών: καινοτομία, ασφάλεια, λειτουργικότητα και διαχρονικό design.