Το Beach Waterpolo Limassol επιστρέφει για 11η χρονιά

Η Λεμεσός ετοιμάζεται να υποδεχθεί για 11η συνεχή χρονιά το Beach Waterpolo Limassol, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου 2026 στην αποβάθρα του Παλιού Λιμανιού. Η διοργάνωση επιστρέφει φέτος ανανεωμένη, εμπλουτίζοντας το αγωνιστικό της πρόγραμμα με νέα κατηγορία, το Εταιρικό Τουρνουά (4x4), που δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα συμμετοχής σε εταιρείες, οργανισμούς και ομάδες φίλων.

Έχοντας πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους καλοκαιρινούς αθλητικούς θεσμούς της Κύπρου, το Beach Waterpolo Limassol διοργανώνεται από τον Υδάτινο Κόσμο και τον Δήμο Λεμεσού, στο πλαίσιο των «ΛΕΜΕΣΙΩΝ 2026», αναδεικνύοντας τις αξίες του αθλητισμού, της κοινωνικής προσφοράς και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Εταιρικό Τουρνουά: Δημιουργήστε την ομάδα σας και ζήστε την εμπειρία

Για πρώτη φορά το Beach Waterpolo Limassol παρουσιάζει το Εταιρικό Τουρνουά (Corporate), το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 1 Αυγούστου, προσκαλώντας εταιρείες, οργανισμούς και ομάδες φίλων να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στην υδατοσφαίριση.

Το τουρνουά απευθύνεται σε άτομα χωρίς προηγούμενη εμπειρία στο άθλημα, τα οποία θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το Beach Waterpolo και να απολαύσουν μια ημέρα γεμάτη δράση, ομαδικότητα και ευγενή άμιλλα.

Οι ομάδες θα αποτελούνται από 4 έως 8 άτομα, με μικτές συμμετοχές ανδρών και γυναικών, ενώ ενεργοί αθλητές υδατοσφαίρισης δεν μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτή την κατηγορία. Επιτρέπεται η συμμετοχή έως δύο αθλητών που έχουν αποσυρθεί από την ενεργό δράση εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια. Στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο, δικαίωμα συμμετοχής έχει μόνο ένας από τους δύο.

Τρεις κατηγορίες, μία διοργάνωση για όλους

Με τρεις αγωνιστικές κατηγορίες, το Beach Waterpolo Limassol 2026 δίνει τη δυνατότητα σε άτομα κάθε ηλικίας να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία της διοργάνωσης.

OPEN | 31 Ιουλίου – 2 Αυγούστου

Η ανοικτή κατηγορία της διοργάνωσης, όπου ομάδες αναμετρώνται σε δυναμικούς αγώνες, διεκδικώντας τη διάκριση.

CORPORATE | 1 Αυγούστου

Το νέο Εταιρικό Τουρνουά, αφιερωμένο σε εταιρείες, οργανισμούς και παρέες φίλων.

U-14 | 1 – 2 Αυγούστου

Η κατηγορία των νεαρών αθλητών έως 14 ετών, που δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να αγωνιστούν, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να αγαπήσουν ακόμη περισσότερο την υδατοσφαίριση.

Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν σε μορφή 4x4, προσφέροντας γρήγορο ρυθμό, έντονη αγωνιστική δράση και συναρπαστικές αναμετρήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

Αθλητισμός με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, το Beach Waterpolo Limassol παραμένει πιστό στις αξίες που το καθιέρωσαν. Για ακόμη μία χρονιά στηρίζει το Telethon, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του έργου του και προβάλλοντας το μήνυμα της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς.

Παράλληλα, συνεχίζει τις δράσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με τον καθαρισμό του βυθού που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Αυγούστου, καθώς και πρόγραμμα ανακύκλωσης που θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Δηλώσεις Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 26 Ιουλίου 2026.

Πληροφορίες & εγγραφές: 99627951 | Website: www.ydatinoskosmoscy.com

Email: info@ydatinoskosmoscy.com

Corporate & Environmental Gold Sponsor: XM

Bronze Sponsor: PETROLINA

Silver Sponsor: OCEANIX, M. MARNEROU & CO LTD

Το Beach Waterpolo Limassol 2026, έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων & του Μελάθρου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ.

Ασημένιοι Χορηγοί ΛΕΜΕΣΙΩΝ: Medochemie, Space 307, Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

Χορηγοί ΛΕΜΕΣΙΩΝ: Avaton, Hercules Group

Υποστηρικτές ΛΕΜΕΣΙΩΝ: Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Marlow Navigation, Nextbike

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