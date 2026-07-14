The Art of LAND INVESTMENT: Μοναδικές ευκαιρίες σε οικιστικά ακίνητα

Οικιστικά ακίνητα σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο προσφέρει η GoGordian. Τα οικόπεδα και τεμάχια ξεχωρίζουν για τις προνομιακές τοποθεσίες τους, τις επενδυτικές και αναπτυξιακές τους δυνατότητες.

Αρ. Αναφοράς 8922

Οικιστικό οικόπεδο υπό διαχωρισμό στα Λατσιά, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 8922)

Το ακίνητο είναι οικιστικό οικόπεδο, υπό διαχωρισμό, στα Λατσιά. Βρίσκεται 500 μέτρα από το σχολείο Senior School και 1,5 χιλιόμετρο από το στάδιο ΓΣΠ. Προσφέρει εγγύτητα σε όλες τις ανέσεις και εύκολη πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας.

Συνολικά η έκτασή του είναι 560 τ.μ. και υπάρχει συμφωνία διανομής. Η πώληση θα ολοκληρωθεί με μεταβίβαση μεριδίου που αντιστοιχεί περίπου στο εμβαδόν του οικοπέδου.

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Αρ. Αναφοράς 8569

Οικιστικό τεμάχιο στον Αναλιόντα, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 8569)

Το ακίνητο είναι ένα οικιστικό τεμάχιο στον Αναλιόντα. Βρίσκεται 500μ από το κέντρο του χωριού.

Το τεμάχιο έχει εμβαδόν 11,295 τ.μ. και εφάπτεται σε εγγεγραμμένο δρόμο στα νότια σύνορά του με πρόσοψη 169μ.

Προσφέρει εγγύτητα σε όλες τις ανέσεις και εύκολη πρόσβαση στις γύρω κοινότητες.

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Αρ. Αναφοράς 9132

Οικιστικό οικόπεδο στο Σούνι-Ζανακιά, Λεμεσός (Αρ. Αναφοράς 9132)

Το ακίνητο είναι οικιστικό οικόπεδο στο Σούνι-Ζανακιά το οποίο βρίσκεται 300 μέτρα από την οδό Ερήμης-Ομόδους.

Το οικόπεδο έχει εμβαδόν 3,040 τ.μ. και καλύπτεται από όλες τις υπηρεσίες (ηλεκτρικό ρεύμα και παροχή νερού).

Εφάπτεται σε δύο δημόσιους δρόμους ενώ επιπλέον εφάπτεται σε έναν δημόσιο χώρο πρασίνου με παιδική χαρά, κατά μήκος του βόρειου ορίου του.

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Αρ. Αναφοράς 8875

Οικιστικό οικόπεδο υπό διαχωρισμό στον Άγιο Τύχωνα, Λεμεσός (Αρ. Αναφοράς 8875)

Οικιστικό οικόπεδο υπό διαχωρισμό, διατίθεται προς πώληση στην περιοχή του Αγίου Τύχωνα. Βρίσκεται 150 μέτρα από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου και 800 μέτρα από την ακτογραμμή.

Το ακίνητο έχει εμβαδόν 1,332 τ.μ. και παρέχει εύκολη πρόσβαση στην παραλία, σε παραθαλάσσια ξενοδοχεία και εστιατόρια.

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Αρ. Αναφοράς 6670

Οικιστικό τεμάχιο στην Πόλη Χρυσοχούς, Πάφος (Αρ. Αναφοράς 6670)

Το ακίνητο είναι τεμάχιο στην Πόλη Χρυσοχούς, που βρίσκεται 500 μέτρα από το κέντρο και 1,5 χιλιόμετρα από το λιμάνι. Προσφέρει εγγύτητα σε όλες τις ανέσεις και εύκολη πρόσβαση προς το παραλιακό μέτωπο της περιοχής.

Το τεμάχιο έχει συνολικό εμβαδόν 13,676 τ.μ. και επωφελείται από συνολική πρόσοψη δρόμου 272 μέτρων. Είναι κατάλληλο για την ανάπτυξη συγκροτήματος κατοικιών.

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