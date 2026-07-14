Αθηνά Μιχαηλίδου: Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στις τάξεις τον Σεπτέμβρη - Νέα εποχή για τα σχολεία της Κύπρου (ηχητικό)

Στην εφαρμογή παιδαγωγικών δράσεων για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης μέσα στα μαθήματα, τόσο στη Δημοτική όσο και στη Μέση Εκπαίδευση, προχωρά από τον Σεπτέμβριο το Υπουργείο Παιδείας. Η Αθηνά Μιχαηλίδου τονίζει ότι στόχος δεν είναι η απομάκρυνση των παιδιών από την τεχνολογία, αλλά η καλλιέργεια κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας και υπεύθυνης χρήσης.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ήδη μέρος της καθημερινότητας μαθητών και εκπαιδευτικών και δεν μπορεί ούτε να αγνοηθεί ούτε να υποκατασταθεί, ανέφερε η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Άντρη Δανιήλ.

Η παρέμβαση της υπουργού έγινε με αφορμή το ρεπορτάζ του «Π» για τις συστάσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με την αποφυγή έκθεσης παιδιών σε οθόνες μέχρι την ηλικία των τριών ετών και τον περιορισμό της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών.

Η κ. Μιχαηλίδου ξεκαθάρισε ότι ο περιορισμός της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία δεν έρχεται σε αντίθεση με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

«Η χρήση του κινητού δεν έχει καμία σχέση με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, ειδικά για παιδαγωγικούς σκοπούς. Είμαστε υπέρ της αξιοποίησης της τεχνολογίας, αλλά και πάλι με μέτρο και με ηθικό τρόπο», ανέφερε.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη στη ζωή μας»

Σύμφωνα με την υπουργό, το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να προσαρμοστεί σε μια πραγματικότητα στην οποία η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται ήδη ευρέως από παιδιά και ενήλικες.

«Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι που θα έρθει. Είναι κάτι που ήρθε ήδη και είναι στη ζωή μας. Τα παιδιά την αξιοποιούν και οι μεγάλοι», είπε.

Όπως εξήγησε, το ζητούμενο δεν είναι να απαγορευτεί η χρήση της, αλλά να ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία με τρόπο που να βοηθά τα παιδιά να μαθαίνουν και όχι να παρακάμπτουν την προσπάθεια που απαιτεί η μάθηση.

«Ούτε θέλουμε να τη μειώσουμε, ούτε θέλουμε να την υποκαταστήσουμε με κάτι άλλο. Δεν μπορούμε κιόλας. Αυτό που κάνουμε είναι να αξιοποιείται σωστά και τα παιδιά να μαθαίνουν μέσα από αυτή τη διαδικασία», σημείωσε.

Η υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο οι μαθητές να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη μόνο για να λαμβάνουν έτοιμες απαντήσεις ή ολοκληρωμένες εργασίες, χωρίς να κατανοούν το περιεχόμενό τους.

«Ούτε δημιουργικότητα, ούτε κριτική σκέψη, ούτε κατανόηση, αλλά ούτε και απλή γνώση δεν έρχεται», ανέφερε, περιγράφοντας τι συμβαίνει όταν η τεχνολογία υποκαθιστά πλήρως την προσωπική εργασία του μαθητή.

Οι εκπαιδευτικοί, πρόσθεσε, καλούνται να προχωρούν ένα βήμα πέρα από τη διαπίστωση ότι ένα παιδί γνωρίζει να χρησιμοποιεί ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Θα πρέπει να εξετάζουν τι πραγματικά έμαθε από τη διαδικασία και κατά πόσο μπορεί να εξηγήσει, να αξιολογήσει και να αξιοποιήσει το αποτέλεσμα.

«Μπράβο που αξιοποίησες την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όλο αυτό που έκανες τι μήνυμα βγάζει; Πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε παρακάτω;», είπε, δίνοντας ένα παράδειγμα των ερωτημάτων που μπορεί να θέσει ένας εκπαιδευτικός στον μαθητή.

Παιδαγωγικές δράσεις από τον Σεπτέμβριο

Το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη ετοιμάσει εγχειρίδιο με εισηγήσεις προς τους εκπαιδευτικούς για την παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και τον έλεγχο των εργασιών των μαθητών.

Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, το επόμενο στάδιο αρχίζει τον Σεπτέμβριο και περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις μέσα στις σχολικές τάξεις.

«Το δεύτερο στάδιο αρχίζει από τον Σεπτέμβριο, με παιδαγωγικές δράσεις εντός των διάφορων μαθημάτων, τόσο στη Μέση όσο και στη Δημοτική», δήλωσε.

Για την προετοιμασία του σχετικού υλικού, το Υπουργείο συνεργάστηκε με επιτροπή ειδικών σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης και εκπαίδευσης, ενώ η συνεργασία θα συνεχιστεί με πανεπιστημιακούς και άλλους ειδικούς.

Στις μεγαλύτερες ηλικίες υπάρχουν ξεχωριστές ενότητες για την τεχνητή νοημοσύνη στο μάθημα της Πληροφορικής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η τεχνολογία περιορίζεται σε ένα μόνο μάθημα. Η αξιοποίησή της, όπως ανέφερε η υπουργός, εισάγεται οριζόντια και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα.

Στις μικρότερες ηλικίες προκρίνεται η οριζόντια καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων, με έμφαση στη σωστή χρήση της τεχνολογίας, στην προστασία από τον εθισμό και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που χρειάζεται ένας ενεργός πολίτης.

Η κ. Μιχαηλίδου επισήμανε ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έχει ήδη αρχίσει και θα συνεχιστεί, καθώς πρόκειται για μια διαδικασία που εξελίσσεται και διευρύνεται ανάλογα με τις νέες ανάγκες.

Ακούστε όλη την παρέμβαση της Αθηνάς Μιχαηλίδου στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: